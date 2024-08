Bufera e nuovo colpo di scena: ‘riportano’ Allegri in Serie A

La presa di posizione non è tardata ad arrivare: hanno già scritto la parola fine, orientando la loro scelta su Massimiliano Allegri

Non sono passati tanti mesi dal giorno in cui la Juventus ha deciso di sollevare Max Allegri dal ruolo di guida tecnica. Trovando l’accordo con il tecnico livornese sulla buonuscita, la ‘Vecchia Signora’ ha deciso di aprire un nuovo ciclo, cominciato con l’interludio griffato Montero e proseguito poi dalla scelta forte di Thiago Motta. Da allora, al di là di qualche timido abboccamento in giro per l’Europa, il nome di Allegri è finito progressivamente fuori dai ‘circoli’ del grande calcio.

Accostato in più di una circostanza a diverse compagini saudite, il tecnico livornese si è preso in realtà del tempo per valutare con attenzione il suo futuro. Il triennio sulla panchina della Juventus, vissuto tra più ombre che luci, non può essere cancellato. Ragion per cui Allegri è alla ricerca di un progetto veramente intrigante che possa solleticarne il dna vincente, affascinandolo in tutto e per tutto. In realtà, sebbene timidamente, qualche sondaggio da parte di club di Serie A era anche arrivato. Una chiacchierata informale con il presidente Lotito e una ‘candidatura’ mandata al Milan, al di là delle smentite di rito, avevano infiammato i mesi scorsi, salvo poi spegnersi subito dopo.

Fonseca flop, i tifosi del Milan invocano Allegri sui social

E chissà che, in maniera del tutto inaspettata, l’intreccio tra Allegri e il Milan possa essere molto più di una semplice suggestione. O meglio questo è l’auspicio di alcuni tifosi rossoneri, che nelle ore immediatamente successive al flop del ‘Tardini’ contro il Parma, hanno cominciato ad invocare l’esonero di Fonseca, facendo convergere la loro scelta proprio su Allegri. Ecco una carrellata di commenti esemplificativa:

LO DICO? Lo dico… Massimiliano Allegri ( detto acciuga ) prima di Natale sarà l’ allenatore del MILAN — Malefix83 (@Enzo02284983) August 24, 2024

Se il Milan si riprende allegri probabilmente aggiustera’ la stagione…. — Bettina piccardo (@BettinaPiccardo) August 24, 2024

La verità che nessuno vuole ammettere è che per la rosa del Milan sarebbe stato perfetto Allegri — Felice (@fdn119) August 24, 2024

Il Milan ha bisogno di Allegri per me pic.twitter.com/6YiobPFthf — Ryb4k1nner (@ProCozzo) August 24, 2024

Analizziamo la situazione Anno scorso il Milan prendeva continuamente gol, serviva uno bravo in fase difensiva e che faceva cose semplici, invece sei andato a prende il Pioli Portoghese. Vi dirò, Allegri mi fa cagare, ma sarebbe stata una scelta più sensata. pic.twitter.com/fhyMbuKdtw — Croxy (@Andreac00_) August 24, 2024

PARERE FORTE: Il milan è una squadra di contropiedisti. Si metta in panchina Allegri e si inizi a giocare di contropiede. — Lucas (@Lucas39473) August 24, 2024

Prima di Dicembre il Milan o la Nazionale chiameranno Allegri….pensiero personale… — Boja Faùss (@Isidoro74725961) August 24, 2024