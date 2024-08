Juve indiavolata, Sancho non è più un sogno: cifre UFFICIALI

Dopo aver preso i vari Nico Gonzalez e Francisco Conceicao, la Juve starebbe per chiudere anche per Jadon Sancho del Mancheste United.

Dopo aver travolto lunedì scorso all’Allianz Stadium il Como neopromosso di Cesc Fabregas per 3-0, la Juventus di Thiago Motta è attesa dalla sfida di domani dello Stadio Bentegodi. I bianconeri, esattamente alle ore 20.45, sfideranno il Verona di Paolo Zanetti, che una settimana fa ha sconfitto il Napoli di Conte.

Lo stesso Thiago Motta, esattamente nella classica conferenza stampa della vigilia, ha parlato del match di domani contro il Verona: “Avranno grandissimo entusiasmo dopo la vittoria con il Napoli. Cercheremo di fare la nostra partita, sempre al massimo delle nostre possibilità, come squadra. Dobbiamo essere pronti e preparati a tutto”.

Tuttavia, al netto dell’importanza del match di domani contro il Verona di Paolo Zanetti, l’attenzione di tutto l’ambiente juventino è rivolta verso il calciomercato. Proprio su quest’ultimo fronte, di fatto, bisogna registrare delle ‘cifre ufficiali’ che riguardano uno degli obiettivi di Cristiano Giuntoli, Jadon Sancho.

Il passaggio di Jadon Sancho alla Juve è quotato solamente a 1.50: Thiago Motta può già esultare

L’agenzia di scommesse ‘Bet365’, infatti, l’acquisto del giocatore inglese da parte della Juventus è solamente quotato a 1.50. Questa, ovviamente, non è un’indiscrezione di calciomercato, ma una cifra così bassa fa sicuramente pensare che Giuntoli stia per chiudere per l’ingaggio di Sancho.

A conferma di tutto ciò, anche diverse fonti di mercato stanno affermando che la Juventus potrebbe chiudere a breve per l’ex Borussia Dortmund. Sancho, di fatto, sarebbe solo l’ultimo acquisto della ‘Vecchia Signora’ dopo gli accordi raggiunti per Francisco Conceicao e Nico Gonzalez. Senza mai dimenticare l’obiettivo numero per rinforzare il centrocampo di Thiago Motta: Teun Koopmeiners dell’Atalanta.