Out per infortunio prima di Juve-Roma: annuncio UFFICIALE

La Roma giocherà questa sera allo Stadio Olimpico contro l’Empoli, ma bisogna già registrare un annuncio ufficiale per la sfida ufficiale con la Juve

Dopo il pareggio rimediato nel corso della prima giornata di campionato all’Unipol Domus contro il Cagliari di Davide Nicola, la Roma è attesa dalla sfida di questa sera contro l’Empoli di Roberto D’Aversa. I capitolini, esattamente alle ore 20.45, esordiranno per questa stagione allo Stadio Olimpico.

Proprio a seguito del pari di Cagliari, di fatto, la Roma di Daniele De Rossi deve cercare di fare di tutto per portare a casa i tre punti, sia per non perdere già ulteriore terreno dal gruppo di testa sia perché nel prossimo turno di campionato già c’è un big match molto importante. La squadra giallorossa, infatti, alla terza giornata della Serie A 2024/25 ha in calendario la sfida contro la Juventus di Thiago Motta.

Domenica primo settembre, sempre alle ore 20.45, la Roma infatti scenderà sul campo dell’Allianz Stadium per sfidare la ‘Vecchia Signora’. Quello sarà un test molto probante per capire le reali condizioni fisiche e tecniche di queste due big del nostro campionato. Nonostante che manchino ancora sette giorni, proprio in questi minuti, è arrivata un annuncio ufficiale che riguarda questa sfida così importante.

Juve-Roma, Thiago Motta conferma l’assenza di Milik: le dichiarazioni

Nel corso della conferenza stampa della vigilia del match di domani tra la Juventus ed il Verona di Paolo Zanetti, infatti, Thiago Motta ha infatti parlato così delle condizioni fisiche di Arkadiusz Milik: “Come sta? Non è ancora recuperato, sta continuando a non allenarsi con il resto del gruppo”.

A seguito di queste parole di Thiago Motta, dunque, è molto difficile che l’ex attaccante del Napoli riesca a recuperare completamente per la sfida di domenica prossima contro la Roma di Daniele De Rossi. Milik, infatti, sta recuperando dall’infortunio subito al menisco mediale del ginocchio sinistro rimediato nel match Polonia-Ucraina che, di fatto, gli ha fatto saltare l’ultimo Europeo dispustato in Germania.