Probabili formazioni Roma-Empoli. la formazione giallorossa è chiamata ad un immediato riscatto dopo il pareggio maturato a Cagliari.

Questa sera, ore 20.45, allo Stadio Olimpico, arriverà l’Empoli di Roberto D’Aversa. Per un paio di ore, almeno per Daniele De Rossi e per alcuni dei suoi ragazzi, il mercato viene messo da parte. Momentaneamente.

Il pareggio di Cagliari non ha soddisfatto pienamente il tecnico giallorosso. La sua prima Roma è ancora in fase di costruzione e non mancano, né mancheranno ulteriori novità di mercato. L’Empoli, però, merita il massimo rispetto e va affrontato con la massima concentrazione poiché un nuovo passo falso non sarebbe ben accetto. Per quanto le prime giornate di campionato regalino spesso delle sorprese è meglio che queste riguardino le altre squadre. La stagione che attende la Roma è ricco di aspettative come il mercato che i Friedkin hanno saputo, e potuto, assicurare.

La probabile formazione di Daniele De Rossi

Daniele De Rossi per la gara contro l’Empoli potrà nuovamente avere a disposizione Paredes, assente per squalifica nella gara di esordio a Cagliari. A centrocampo Cristante è, al momento, favorito su Le Fée. In attacco Dybala sembra essere in vantaggio su El Shaarawy. Se la scelta di De Rossi dovesse ricadere sull’azzurro Soulé si sposterebbe sulla corsia di destra. In attacco confermato Dovbyk. Roberto D’Aversa dovrebbe mandare in campo lo stesso undici schierato contro il Monza.

ROMA (4-3-3, probabile formazione): Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Soulé, Dovbyk. All. De Rossi

EMPOLI (3-4-2-1, probabile formazione): Vasquez; Walukiewicz, Ismajli, Viti; Gyasi, Henderson, Maleh, Pezzella; Fazzini, Esposito; Colombo. All. D’Aversa