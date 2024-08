Chiesa prigioniero del Fair Play: ribaltone capitale

Emergono sorprendenti novità in merito all’affare Chiesa, il cui futuro al Barcellona è stato recentemente messo in discussione

La Roma di Daniele De Rossi, come gran parte delle big italiane occupate a impensierire la corazzata nerazzurra di Simone Inzaghi, attualmente appare ancora come un cantiere aperto, a cui occorre un rapido e repentino rifornimento in termini di innesti.

La debacle con l’Empoli di D’Aversa, giunta dopo il già deludente pareggio con il Cagliari di Nicola, ha definitivamente manifestato la necessità di chiudere gli ultimi colpi di calciomercato, così da fornire al Comandante di Ostia un organico all’altezza delle proprie velleità tecnico-tattiche, ma soprattutto esente da gravi lacune come quelle attualmente presenti in svariate zone del campo.

L’approdo di Saud Abdulhamid – promettente terzino proveniente dalla Saudi Pro League – naturalmente non basterà a completare un gruppo a cui, come ben noto, manca ancora un difensore centrale che possa dare un cambio a Gianluca Mancini – il quale potrebbe risultare poco adatto in alcune occasioni -, una mezzala di gamba in grado di inserirsi tra le linee e un esterno offensivo che eviti a Soulé di spostarsi a sinistra, disinnescando parte del potenziale sprigionato dal proprio raffinato mancino. Ecco che, in tal senso, giungono novità di rilievo in merito al futuro di Federico Chiesa, il cui futuro è stato più volte accostato a Trigoria nel corso dell’estate.

Chiesa-Barca ad un passo dal naufragio: rispunta la Premier

Mancano oramai poche ore al secondo appuntamento stagionale della Juventus di Thiago Motta, pronta a conquistare immediatamente la vetta della classifica e, dunque, particolarmente decisa a mandare un chiaro segnale alla corazzata nerazzurra di Simone Inzaghi.

L’acquisto di Nico Gonzalez ha in parte calmierato la delusione dei tifosi bianconeri in merito ad un mercato al di sotto delle aspettative covate sino a poche settimane fa, tuttavia i sostenitori della Vecchia Signora pretendono ancora un colpo di rilievo per dirsi soddisfatti dalla condotta di mercato della coppia Motta-Giuntoli. Tuttavia, come ripetuto svariate volte, per acquistare serve vendere e, in tal senso, l’operazione Chiesa si pone nuovamente al centro dei pensieri dell’ex direttore sportivo del Napoli.

In seguito alle chiare intenzioni di Thiago Motta – al quale Chiesa non è mai neanche lontanamente apparso come un elemento su cui poter costruire qualcosa in linea con le proprie aspirazioni tattiche -, nel corso degli ultimi giorni Chiesa è divenuto un chiaro obiettivo del Barcellona di Hansi Flick, la cui lacuna in termini di esterni offensivi pareva poter essere colmata propria dalla conveniente operazione Chiesa (la Juve non può pretendere di incassare più di 10/12 milioni per il proprio talento).

Tuttavia, secondo quanto riportato da Marca, pare che il contesto economico dei blaugrana possa rappresentare un ostacolo insormontabile, a causa di un bilancio tutt’altro che favorevole. Al Barca occorre infatti vendere ancora per poter accogliere nuovi innesti e, di conseguenza, il tempo potrebbe non bastare. Un colpo di scena che sembrerebbe non aver stupito particolarmente Ramadani – agente del figlio d’arte ex Fiorentina -, il quale si sarebbe preoccupato di non interrompere i rapporti con Chelsea e Arsenal, entrambe interessate al cartellino dell’ex numero 7 bianconero.