De Rossi nei guai: cessione in Serie A e Milan sbloccato

Dopo il brutto ko subito contro l’Empoli, Daniele De Rossi ha ricevuto delle brutte notizie anche in sede di calciomercato.

Dopo il pari rimediato nella prima giornata di campionato all’Unipol Domus contro il Cagliari, in maniera davvero sorprendente, la Roma di Daniele De Rossi ha steccato il suo esordio stagionale allo Stadio Olimpico. Ieri sera, infatti, i giallorossi hanno perso per 1-2 contro il nuovo Empoli di Roberto D’Aversa.

La Roma, soprattutto nel primo tempo, ha sofferto gli attacchi del team toscano, passato in vantaggio con il gol siglato da Emmanuel Gyasi. All’ora di gioco, poi, l’Empoli ha raddoppiato con il rigore realizzato da Lorenzo Colombo. La squadra giallorossa ha poi accorciato le distanze all’80’ con Eldor Shomurodov, ma poi non è riuscita a riportare il risultato in parità.

Per il team guidato da Daniele De Rossi, dunque, è già tempo di rincorrere le proprie avversarie, considerando il solo punto fatto nelle prime due giornate di campionato. La Roma, inoltre, ha in calendario un match davvero difficile, ovvero dell’Allianz Stadium contro la Juventus di Thiago Motta. Tuttavia, oltre alla delusione per il ko di ieri, in casa giallorossa bisogna registrare delle novità di mercato poco positive per Florent Ghisolfi.

Calciomercato Roma, il Milan potrebbe sbloccare l’arrivo di Koné grazie a due cessioni

Il Milan, dopo il brutto ko rimediato sabato scorso contro il Parma di Fabio Pecchia, sta liberando vari slot a centrocampo. I due giocatori più prossimi a lasciare i colori rossoneri sono sicuramente Adli (seguito dalla Fiorentina) Bennacer (che potrebbe andare a giocare nel campionato dell’Arabia Saudita).

Questi due addii, di fatto, non sono delle buone notizie per Daniele De Rossi, visto che libererebbero al Milan un posto per fare spazio a Manu Koné del Borussia Monchengladbach. Il centrocampista, infatti, è seguito sia dalla Roma che dal club rossonero. Tuttavia, sul calciatore francese bisogna segnalare anche il forte interesse del PSG di Luis Enrique.