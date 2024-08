Ribaltone Chiesa, ritorno di fiamma e affare last minute che si potrebbe chiudere nelle prossime ore. Ecco quello che sta succedendo proprio adesso

La Roma ieri sera ha dimostrato di avere evidenti difficoltà. E se mai ce ne fosse bisogno è arrivata un’ulteriore conferma: Daniele De Rossi ha bisogno di rinforzi sul mercato se vuole cercare in qualche modo di prendersi una qualificazione alla prossima Champions League.

La partenza ad handicap, così come era successo anche lo scorso anno, è difficile da digerire. Servono giocatori pronti e se comunque rimane fiducia per Danso del Lens, che potrebbe rinforzare la difesa, anche lì davanti, soprattutto se dovessero uscire Abraham e Shomurodov qualcosa servirà. Ma non solo, anche sugli esterni offensivi ci sarebbe bisogno di innesti. E magari potrebbe tornare caldo, forse, il nome di Federico Chiesa.

Ribaltone Chiesa, ritorno di fiamma Liverpool

Chiesa sembrava destinato al Barcellona. Ma i problemi che i catalani hanno con il Fair Play Finanziario non permettono di andare in porto con questa operazione. E allora, secondo le informazioni che in questi minuti sono state riportate da Fabrizio Romano, sull’esterno che ormai è un esubero della Juventus, sarebbe piombato il Liverpool di Arne Slot, una società che non ha immesso nessun volto nuovo in questa sessione di mercato.

Il club della Premier League ha avviato i contatti. E ovviamente sappiamo benissimo che potrebbe essere una di quelle operazioni low–cost, da ultimi giorni di mercato, che potrebbero realmente andare in porto. E la Roma? A giugno i giallorossi ci hanno davvero creduto al colpo, ma le richieste del giocatore che secondo alcuni informazioni trapelate superavano i 6 milioni di euro hanno spaventato. E poi lui non era proprio convinto allora di venire alla Roma. Chissà, forse adesso potrebbe accettare, visto che rischia realmente di rimanere fuori un anno intero. C’è da capire se la Roma ha ancora voglia di prenderlo.