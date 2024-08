Scambio last minute e addio Juve: ribaltone Chiesa

Scambio last minute e ribaltone inaspettato che coinvolge anche Federico Chiesa: in questo modo, l’addio alla Juventus è già segnato.

Il futuro di Federico Chiesa alla Juventus è ancora incerto, con il mercato estivo che si avvicina alla conclusione e un insieme di squadre del nostro campionato ancora alle prese con trattative e limature volte ad affrontare la stagione ormai iniziata nel migliore dei modi. Il numero 7, messo ufficialmente ai margini del progetto dai bianconeri, ha un contratto in scadenza nel 2025 e, in questi ultimi mesi, è stato coinvolto in una pluralità di voci e possibili trattative.

In Serie A, il suo nome è stato accostato a diversi club di primo piano, con la Roma di Daniele De Rossi particolarmente interessata soprattutto nei primi mesi estivi, parallelamente ad altre realtà italiane come il Napoli, l’Inter e, in modo più flebile, anche lo stesso Milan. Il nome di Federico Chiesa, poi, era stato accostato anche a celebri realtà non nostrane, come ben ricordano i primi accostamenti alla Premier League e quelle voci relative ad un possibile approdo al Barcellona. La situazione, ad ogni modo, resta ancora in pieno sviluppo e potrebbe regalare in questi ultimi giorni clamorose novità, parallelamente ad un insieme di cambiamenti con i quali Giuntoli e colleghi potrebbero ben presto fare i conti.

Scambio Sterling-Sancho, ‘avvisata’ anche la Juventus

In queste battute di agosto, infatti, il mondo bianconero si sta distinguendo per un insieme di operazioni di non poco conto, volte a corroborare la rosa di Thiago Motta, che, dopo Nico Gonzalez e Coincecao, continua a muoversi con concreto interesse su Koopmeiners e su Sancho, individuato come elemento dalle qualità ideali per occupare le fasce offensive bianconere.

Rispetto al talento ex Borussia Dortmund, ora in forza al Manchester United, il The Telegraph riferisce, però, significativi aggiornamenti, in merito soprattutto alle ben note esigenze del club londinese di sfoltire la rosa e apportare alcune modifiche finali. In particolar modo, in casa Blues starebbero pensando ad uno scambio coinvolgente Sterling, ormai ai margini del progetto, e il su citato Jadon Sancho, per il quale, però, l’ipotesi Juventus continua ad essere quella più concreta.

Da ricordare come lo stesso Sterling era stato oggetto di discussioni relative a possibili scambi con la Juventus proprio per Federico Chiesa, prima che le divergenze di valutazioni e rispettivi stipendi facesse arenare l’ennesimo scenario costruito intorno ad un giocatore passato dall’essere tra i maggiormente rappresentativi del progetto Juventus ad uno dei più chiacchierati di questo calciomercato estivo.