Calciomercato Roma, addio a sorpresa e assalto bianconero

Calciomercato Roma, dalla Turchia non mollano: avviati i contatti per l’innesto giallorosso. Ecco le novità sul futuro dell’esterno

Dalla Turchia sono certi: sono iniziate le trattative di un possibile passaggio di un elemento della Roma verso il Besiktas.

La squadra turca nel corso di questa estate ha già preso Ciro Immobile dalla Lazio e a quanto pare non si vuole fermare: sempre dalla Capitale potrebbe arrivare anche Celik, l’esterno destro della Roma che potrebbe anche essere ceduto, soprattutto se in quella zona del campo dovesse arrivare Assignon, che comunque rimane un’opzione, adesso, abbastanza fredda dopo il mancato rilancio giallorosso dopo l’ultimatum del Rennes. Sì, è vero che è arrivato Saul Abdulhamid, ma con Karsdorp che è fuori dal progetto ne rimarrebbe solamente uno a disposizione di De Rossi per tutta la stagione.

Calciomercato Roma, Besiktas su Celik

Detto questo, secondo l’insider turco Ajanshaber1903, che segue da vicino le dinamiche del club turco, le trattative tra la Roma e il Besiktas per Celik sarebbero iniziate. E, viene detto, che la Roma chiede poco più di quella che sarebbe l’offerta dei bianconeri, quindi “se Celik vuole venire da noi deve chiedere aiuto alla società” si sottolinea. Insomma, di mezzo ci sarebbe anche la voglia del giocatore, semmai, di tornare in Patria.

Vedremo quello che succederà: nel corso di questa estate, comunque, di un addio di Celik sì se n’è parlato, ma non in maniera così pressante come successo nei mesi scorsi. Anche perché fino al momento in quella zona del campo De Rossi non ha avuto gli innesti sperati. Si è passati da Bellanova, poi finito all’Atalanta, a tantissimi altri nomi. Ma solamente l’esterno dell’Al-Hilal, al momento, è arrivato a Trigoria. E inoltre Karsdorp è ancora a libro paga dei giallorossi.