Calciomercato Roma, 10 milioni per il nuovo esterno

Calciomercato Roma. Viaggia ancora a pieno regime il mercato dei giallorossi pronti a chiudere un’altra importante trattativa in entrata.

All’orizzonte prossimo il terzo turno di campionato e la sfida che opporrà la Roma alla capolista Juventus. Nel mentre vi sono gli ultimi giorni di mercato, con quanto di nuovo potrebbe ancora avvenire in casa Roma.

E novità potrebbero presto arrivare dalle parti di Trigoria. Kevin Danso, difensore austriaco del Lens, viaggia già in direzione Roma. Il centrale arriva alla società giallorossa con la formula del prestito con obbligo di riscatto per una cifra complessiva che sfiora i 25 milioni di euro. Il lavoro del direttore sportivo, Florent Ghisolfi, non è certo terminato. La Roma punta infatti ad acquisire un prospetto di rilievo per il suo centrocampo, nonché un nuovo esterno basso. I nomi sulla lista del direttore sportivo giallorosso sono diversi, ma accorre trovare la soluzione migliore, ed anche la più rapida, dal momento che vi sono due giorni, o poco più, per chiudere eventuali trattative.

Calciomercato Roma. Arriva anche Fernandez-Pardo

E’ La Gazzetta dello Sport a ragguagliarci riguardo il possibile prossimo colpo della Roma. Daniele De Rossi ha chiesto da tempo alla sua società, ed al suo direttore sportivo, un esterno basso per il suo pacchetto difensivo.

La scelta sembra essere ricaduta su Matias Fernandez-Pardo, classe 2005, esterno di piede destro ma che agisce solitamente sulla corsia mancina. Un profilo molto giovane e dai costi sostenibili. Per il suo acquisto si parla infatti di una cifra pari a 10 milioni di euro mentre il suo ingaggio oscillerebbe tra gli 1 ed i 2 milioni di euro netti annui. Per Daniele De Rossi l’arrivo Matias Fernandez-Pardo rappresenterebbe un rinforzo di qualità e non soltanto un elemento in più nella sua batteria di esterni.

Il mercato è alle sue battute finali. Quello della Roma ancora in pieno divenire.