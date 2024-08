Chiesa, summit notturno: futuro già deciso

La Roma giocherà domenica prossima contro la Juve, ma prima ci sono delle novità che riguardano proprio un giocatore bianconero: Federico Chiesa.

La Roma di Daniele De Rossi, dopo il brutto rimediato domenica scorsa allo Stadio Olimpico contro l’Empoli, si sta preparando per il primo big match stagionale. Nel terzo turno di campionato, infatti, i giallorossi sono attesi dalla gara dell’Allianz Stadium contro la Juve capolista di Thiago Motta.

A causa dell’unico punto totalizzato nelle prime due giornate di campionato, la Roma non può permettersi il lusso di perdere ulteriore terreno dalle prime della classifica della Serie A. Se dovesse arrivare un ko contro i bianconeri, infatti, i giallorossi potrebbero avere già quasi due partite di distacco dalla zona Champions League.

Tuttavia, in attesa della gara contro la Juventus, per la Roma ci sono delle novità di mercato. Dopo l’incredibile rifiuto di Paulo Dybala di andare a giocare in Arabia Saudita, infatti, per la squadra di Daniele De Rossi ci sono delle grosse novità che riguardano proprio un giocatore bianconero, ovvero Federico Chiesa.

Calciomercato Roma, ieri c’è stato un incontro tra l’agente di Chiesa e Giuntoli

Come riportato dalla redazione di ‘Sky Sport Italia’, infatti, ieri sera c’è stato un incontro tra l’agente del calciatore (Fali Ramadani), Cristiano Giuntoli e i collaboratori di quest’ultimo (Pompilio e Stefanelli). Le parti, dunque, hanno parlato del futuro di Chiesa, seguito dal Liverpool e dal Barcellona.

Tra queste due squadre, almeno per il momento, quella in pole position è sicuramente quella inglese. Il Liverpool, infatti, ha avuto dei contatti verbali con la Juve per la cessione di Chiesa per circa 15 milioni di euro. Le prossime ore, dunque, saranno fondamentali per conoscere il futuro dell’ex calciatore viola.