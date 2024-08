Juve beffata due volte: taglio UFFICIALE e scambio da capogiro

La Juventus, oltre al primo posto in campionato, è protagonista assoluta sul calciomercato, ma adesso bisogna registrare una beffa.

Dopo le prime due giornate di campionato, dunque, a comandare la classifica è la Juventus di Thiago Motta. La ‘Vecchia Signora’, infatti, è l’unica squadra della nostra Serie A ad essere a punteggio pieno. Tutto questo grazie alle due vittorie rimediate contro il Como di Cesc Fabregas ed il Verona di Paolo Zanetti.

Se contro i lombardi il risultato era atteso, la sfida contro i gialloblù era molto difficile sulla carta. Anche perché il Verona arriva a questa partita dal trionfo della prima giornata di campionato contro il Napoli di Antonio Conte.

Archiviate queste due vittorie, la Juve è attesa da un esame molto più probante. Domenica prossima, infatti, la ‘Vecchia Signora ospiterà all’Allianz Stadium proprio la Roma guidata da Daniele De Rossi. Tuttavia, in attesa della sfida importante contro i giallorossi, per Thiago Motta bisogna registrare delle novità di calciomercato.

Calciomercato Juve, crollate le quote sull’ipotesi di scambio tra Sancho e Sterling

Come riportato da ‘Hitc.com’, infatti, il Chelsea ed il Manchester United stanno provando a compiere un incredibile scambio, ovvero quello tra Sterling e Sancho. Proprio quest’ultimo, però, è accostato alla Juve dall’inizio di questa sessione estiva di campagna acquisti.

Se dovesse andare in porto questo scambio, ovviamente, la Juventus resterebbe beffata per l’arrivo di Sancho in bianconero. Ulteriore indizio della possibilità del passaggio dell’ex Borussia Dortmund al Chelsea è dato dalle quote di ‘BetFair’ sullo scambio con Sterling. Le quote di questo cambio sono letteralmente crollate in queste ore.