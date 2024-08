Botto finale Juventus, non solo Sancho: Giuntoli ha deciso

Finale col botto Juventus, Giuntoli ha deciso: non c’è solo Jadon Sancho per Thiago Motta. Gli ultimi aggiornamenti.

Sono state tante le novità in grado di contraddistinguere l’attuale e corrente campagna di calciomercato, che ha visto diverse squadre del nostro campionato andare incontro ad una massiccia serie di cambiamenti, da diversi punti di vista. Ne sa qualcosa la stessa Roma, che dopo l’approdo di Daniele De Rossi in panchina a metà gennaio, ha deciso di confermare lo storico numero 16 per il prossimo triennio, individuando in lui il nome giusto per il percorso in compagnia di Ghisolfi.

Oltre ai giallorossi, che potrebbero distinguersi per altri cambiamenti importanti in queste ore finali di calciomercato, vanno segnalati, però, i tanti altri scenari che in questi mesi hanno attirato grandi attenzioni nella nostra Serie A, dove, in seguito al valzer delle panchine di inizio giugno, non sono certamente mancate sovversioni e firme inattese. Tra le società più attive e in grado di attirare le attenzioni di tifosi e addetti ai lavori, si segnala sicuramente la Juventus, sorprendente in queste prime due uscite di campionato ma anche durante una campagna acquisti a dir poco efficiente da parte di Cristiano Giuntoli.

Ciliegina finale Giuntoli, non solo Sancho: idea Amine Adli in casa Juventus

L’ex direttore sportivo del Napoli, dopo essere riuscito a trovare un accordo per uno dei tecnici maggiormente ambiti del circuito nostrano quale Thiago Motta, ha cercato di operare per mettere l’ex Bologna nelle condizioni ideali di far bene. Per ora, i primi centottanta minuti della stagione starebbero quantomeno lasciando intravedere come le intuizioni e le scelte di allenatore e lato dirigenziale siano state felici.

Oltre che alle prese di posizione talvolta inattese da parte del tecnico, infatti, ad emergere in casa Juventus è stata fin qui anche la felice ponderazione della costruzione della rosa, non ancora ultimata. La giornata di ieri ha finalmente permesso di mettere una chiosa ufficiale sulla telenovela Koopmeiners, approdato alla Juventus al termine di una trattativa quasi estenuante con l’Atalanta. La vera e propria ciliegina sulla torta in queste ultime quarantotto ore di mercato, però, parrebbe poter essere Jadon Sancho, anche grazie al respiro economico assicurato dalla soluzione trovata per Federico Chiesa.

In particolar modo, sull’esterno inglese, vanno riportati gli ultimi aggiornamenti del The Guardinan, le cui penne, nel ribadire la priorità data dai bianconeri al giocatore del Manchester United, evidenziano altresì come in quel di Torino sia finito nel mirino anche Amine Adli, reduce da una stagione col Bayer Leverkusen che lo ha visto andare a segno 10 volte, totalizzando inoltre 12 assist nei 42 match disputati. L’esterno di nazionalità marocchina gode di passaporto francese, non un dettaglio da poco, alla luce dell’esaurimento degli slot extracomunitari tra le fila bianconere.