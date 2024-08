Calciomercato Roma, via libera Milan: ha vinto De Rossi

Calciomercato Roma, via libera Milan. Le notizie provenienti da Milanello spalancano le porte alla Roma, pronta per un nuovo, prestigioso acquisto.

La terza giornata di Serie A propone già una sfida che può essere considerata un’ultima spiaggia. Lazio-Milan può rappresentare già il capitolo conclusivo dell’avventura di Paulo Fonseca sulla panchina del Milan. Non illudano le parole dei dirigenti rossoneri schierati accanto al tecnico portoghese.

Una nuova sconfitta, la seconda in tre partite, dopo l’avventuroso pareggio contro il Torino, non passerebbe inosservata in società. Le ultime ore di mercato possono dare una mano ai dirigenti rossoneri per tentare di raddrizzare una barra che nelle prime gare ufficiali ha lanciato segnali preoccupanti. Circolano nomi, viaggiano in rete ipotesi come quella che vorrebbe la società di Gerry Cardinale interessata al nazionale francese, nonché ex giocatore della Juventus, Adrien Rabiot. Sul tavolo vi sarebbe una proposta contrattuale da 5,5 milioni di euro. La novità, sul fronte mercato rossonero, è però un’altra. Il centrocampista francese Ismael Bennacer è tornato ad allenarsi in gruppo dopo tre giorni di assenza. Un attacco febbrile la causa, ufficiosa, della sua assenza. In realtà si è parlato anche di una sua imminente cessione. Ed ora cosa succede?

Calciomercato Roma, via libera Milan. Koné alla Roma

Il rientro in gruppo di Ismael Bennacer si può definire una buona notizia per il Milan? Forse no, dal momento che adesso la società rossonera dovrà rivedere i suoi piani. La permanenza in rossonero del centrocampista francese chiude definitivamente la strada alla possibilità per il Milan di arrivare ad un altro centrocampista francese.

Se infatti Adrien Rabiot era un’ipotesi difficile da realizzare per via degli alti costi di ingaggio, Emmanuel Koné, classe 2001, centrocampista francese del Borussia Monchengladbach, era un obiettivo dichiarato del club rossonero. Da Milanello non poteva giungere notizia migliore per la Roma. Il Milan, infatti, rappresentava il concorrente più agguerrito alla corsa per il centrocampista francese.

Ora per la società giallorossa la strada verso Manu Koné sembra davvero spianata.