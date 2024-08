Sorteggio Europa League, UFFICIALE: le avversarie della Roma

Sorteggio Europa League, ecco tutte le avversarie ufficiali che può incontrare la Roma di Daniele De Rossi. Al pari della Champions anche la seconda coppa europea cambia formato, partendo con la fase campionato.

Niente più gironi ma un vero e proprio campionato europeo, che nella prima fase non prevede incroci tra le squadre della stessa nazione. Niente derby contro la Lazio per la Roma di Daniele De Rossi, che è inserita nella prima fascia nell’urna europea. Girone unico da 36 squadre che sono suddivise per fascia in base al ranking UEFA, per un totale di quattro livelli.

Squadre divise per quattro fasce e nessun incrocio con i propri campionati nazionali, che per la Roma si traduce in niente derby con la Lazio. Ma ecco, dopo i risultati dei play off di Europa League appena conclusi, l’elenco delle possibilia avversarie della squadra giallorossa nella competizione continentale. Così come la Champions, anche l’Europa League cambia formato a partire dalla prossima edizione. 36 squadre partecipanti divise in quattro fasce da nove squadre ciascuna. Niente più gironi, ma un’unica grande fase con le prime otto qualificate direttamente ai playoff e altre 16 uscite dai play off, chiusi pochi minuti fa.

Verso il sorteggio di Europa League, UFFICIALE: le possibili avversarie della Roma

Ecco le squadre già qualificate:

Manchester United, Tottenham, Athletic Bilbao, Real Sociedad, Eintracht Francoforte, Hoffeneim, Roma, Lazio, Nizza, Lione, AZ, Porto, Olympiacos.

Ed ecco le squadre qualificate tramite play off in Europa League: Apoel, Molde, Ludogorets, Ajax, Anderlecht, Besiktas, Steaua, Ferencvaros, Viktoria Plzen, Paok, Braga e Maccabi Tel Aviv. L’appuntamento è domani ad ora di pranzo con l’urna di Nyon.

Ecco la divisione per fasce: