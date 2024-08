Bove, l’addio alla Roma è pungente: “Non lo meritavamo”

Bove in partenza, annuncio UFFICIALE prima della nuova esperienza alla Fiorentina. Ecco le sue parole e gli ultimi aggiornamenti.

Ore molto calde e intense quelle contraddistinguenti questa parentesi finale di calciomercato, che ha permesso di vivere una pluralità di emozioni e di assistere ad una molteplicità di eventi in poco tempo. Dalle attese e i sovvertimenti relativi alla trattativa con il Milan per lo scambio Abraham-Saelemaekers, al colpo di scena Danso che ha portato la Roma a dover rivalutare obiettivi e strategie in vista del miglioramento difensivo da tempo richiesto da De Rossi.

A ciò, poi, bisogna aggiungere anche la situazione legata ad Edoardo Bove, nato e cresciuto nella Roma e, dopo la partenza di Mourinho, usato con sempre minore impiego da parte del tecnico. La sua posizione, come noto da tempo, lasciava intendere come potesse essere tra gli elementi sacrificabili: lo ricordano bene anche i diversi interessi nati nei suoi confronti in quest’estate, con le recenti piste Nottingam Forest ed Eintracht Francoforte a fungere da possibili soluzioni per un nuovo step di carriera lontano dall’Italia.

La giornata odierna, alla fine, ha visto Edoardo Bove avvicinarsi sensibilmente alla Fiorentina, alla luce dei da tempo palesati interessi di Palladino. Il centrocampista, come noto, si trasferirà in Toscana con la formula del prestito oneroso da 1 milione e 500 mila euro, con un opzione di riscatto pari a 10.5 milioni di euro.

Se dovesse giocare più del 60% delle gara, la formula trasmuterebbe in un obbligo di riscatto. Il giocatore, intanto, ha così parlato ai microfoni di Sky Sport a margine della partenza per Firenze: “Dispiace, io e i tifosi della Roma meritavamo un finale diverso, ma sono contento per ciò che mi aspetta“.