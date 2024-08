Calciomercato Roma, accordo in Spagna: 5 milioni a stagione

Calciomercato Roma, accordo in Spagna e 5 milioni di euro a stagione: operazione chiusa sul gong. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

La Roma sta valutando attentamente diversi aspetti in queste ultime fasi del calciomercato, con l’obiettivo di migliorare la rosa a disposizione di De Rossi. Ghisolfi e il suo staff sono stati in quest’ultima fase concentrati sia su possibili nuovi acquisti che su cessioni strategiche, finalizzate a fornire le risorse necessarie per completare le trattative in entrata. Nonostante gli ingenti investimenti già effettuati, le prime partite stagionali hanno messo in luce alcune criticità che richiedono interventi mirati.

Il possibile arrivo di Danso pareva poter completare la difesa a quattro che De Rossi intende schierare, prima che la problematica delle visite mediche generasse un inatteso e non piacevole grattacapo per gli addetti ai lavori, adesso chiamati al dover trovare una valida alternativa al profilo del Lens e corroborare un pacchetto difensivo certamente magro da un punto di vista numerico. Tuttavia, rimangono aperte altre questioni cruciali, in particolare a centrocampo, dove l’acquisto di un giocatore dinamico come Koné è sempre più vicino all’ufficialità, dopo l’arrivo in città nel primo pomeriggio odierno.

Calciomercato Roma, Danjuma al Girona: 5 milioni lordi per il prestito

La prestazione di Shomurodov contro l’Empoli ha sorpreso positivamente e potrebbe portare De Rossi a considerarlo come alternativa a Dovbyk, liberando risorse per rafforzare altre aree della squadra. In questo contesto, lo scambio di prestiti con il Milan per Saelemaekers, pur scontentando chi confidava in una partenza definitiva di Abraham con conguaglio a favore dei Friedkin, sembra una delle opzioni più concrete per garantire maggiore equilibrio e versatilità alla squadra.

Un ulteriore nome emerso negli ultimi aggiornamenti era stato, poi, quello di Arnaut Danjuma, attualmente sotto contratto con il Villarreal ma reduce da un prestito all’Everton. Il club spagnolo sarebbe disposto a cederlo nuovamente in prestito, e la Roma era figurata tra i club potenzialmente interessate a valutarne l’ingaggio. Danjuma, però, sarebbe ormai prossimo ad una nuova esperienza, lontano dalla corte di De Rossi dove, l’arrivo recente del belga ex Bologna e la presenza di Zalewski ed El-Shaarawy saturano una regione nevralgica di campo.

In particolar modo, stando a quanto riferisce Diario AS, Danjuma, dopo essersi sottoposto alle visite mediche, si appresta a giocare per il Girona, dove approda con la formula del prestito, che costerà al Girona 5 milioni di euro lordi per questa stagione.