Calciomercato Roma, l’agente è nella capitale: firma fino al 2029

Calciomercato Roma, accordo in dirittura d’arrivo e l’agente è già nella Capitale. Spinta forte per la chiusura dell’affare. La situazione

Sembra fatta, almeno secondo quanto scritto da Footmercato.net, uno dei più affidabili portali francesi sul calciomercato. E siccome, appunto, parliamo di un giocatore di quella nazionalità, allora le cose potrebbero davvero andare in questo modo.

Ghisolfi sta cercando di prendere un difensore dopo il fallimento dell’operazione Danso che non ha superato le visite mediche. Ma dopo aver sbloccato la questione Abraham, passato al Milan con Saelemaekers che invece è già arrivato nella Capitale, non si perde di vista il colpo in mezzo al campo. E sarebbe fatta, secondo il sito citato prima, per Manu Kone del ‘Gladbach.

Calciomercato Roma, la situazione Kone

“Accordo vicino alla chiusura tra Roma e Borussia Monchengladbach per la cessione di Manu Koné. Salvo imprevisti il centrocampista dovrebbe firmare un contratto con i giallorossi fino al 2029″. Questo si legge, quindi Milan bruciato anche per via della mancata uscita per ora di Bennacer, destinato in Arabia Saudita ma che, per il momento, resta a Milanello. E senza questo addio i rossoneri non possono andare all’assalto di quel giocatore che ieri ha conquistato la convocazione nella nazionale maggiore di Didier Deschamps.

Una buona notizia, anche se secondo quanto scritto da Di Marzio manca ancora qualcosa per l’accordo. L’agente del giocatore in questo momento sarebbe a Roma e lo stesso francese starebbe spingendo affinché i due club trovino la quadra giusta. Si legge di un’offerta di 15milioni di euro rifiutata al momento. Ma la situazione è comunque in continuo aggiornamento e potrebbe succedere di tutto nello spazio di pochissimi minuti. Sta davvero cambiando tutto in questo ultimo giorno di mercato. Con Ghisolfi che sta cercando di chiudere tutte quelle operazioni che aveva imbastito. Fino a mezzanotte con questi ritmi è davvero lunga.