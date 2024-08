Calciomercato Roma, telenovela senza fine: annuncio UFFICIALE

Calciomercato Roma. Sta diventando sempre più complicata la pista che porta ad un nuovo difensore centrale da consegnare a Daniele De Rossi.

Le prime due giornate di campionato non hanno dato il responso sperato. La Roma, e soprattutto, Daniele De Rossi, non sono soddisfatti. Le ultime ore di calciomercato possono ancora regalare altre novità.

Il mercato della Roma, fin qui entusiasmante, sembra essersi arenato sul fronte difensore centrale. Ad una ad una sembrano essere sfumate tutte le possibili soluzioni. Una strana coincidenza ha fatto sì che alla vigilia di Juventus-Roma di campionato, le due società si accordassero per il prestito del difensore Tiago Djalò. dalla Juventus alla Roma, Il difensore portoghese è arrivato questa mattina a Roma. Per lui risulteranno decisive le visite mediche. Il 24enne difensore centrale è fermo da quasi un anno e mezzo per via di un grave infortunio, Arrivato alla Juventus a gennaio ha trovato poco spazio nella formazione guidata da Massimiliano Allegri mentre Thiago Motta non lo considera ancora pronto per il suo progetto tecnico.

Pochi minuti fa Tiago Djalò è ritornato all’Hilton Rome Eur La Lama. E’ stata l’occasione propizia per rivolgere qualche domanda al difensore portoghese.

Alla domanda: “Le prime parole da giallorosso?” , il 24enne ha risposto: “Non voglio parlare ora. Parlo dopo“. Parole che non lasciano filtrare nulla di buono. Pertanto, al momento, Thiago Djalò, sembra sempre più lontano da Roma, e dalla Roma e sempre, nuovamente, più vicino alla Juventus. Il problema legato alla ricerca del difensore centrale per la Roma sembra ripresentarsi in tutta la sua urgenza. Florent Ghisolfi ha, però, ancora delle carte da giocare. Una di queste porta all’esperto difensore tedesco, ex Borussia Dortmund, Mats Hummels, classe 1988. Sul tavolo anche l’ipotesi Milan Skriniar, ex difensore centrale dell’Inter, ora al PSG, ma il suo elevato ingaggio rende poco percorribile questa pista.