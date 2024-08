Difensore Roma, nuovo colpo di scena: 3 milioni per l’accordo

Calciomercato Roma, trattativa a oltranza per il nuovo difensore da consegnare in queste ore a De Rossi. Gli ultimi aggiornamenti.

Continuano ad essere numerose le questioni in grado di tenere elevatissima l’attenzione in casa Roma, alla luce delle manovre da tempo attese dai tifosi e da un Daniele De Rossi ben consapevole di dover vedere ulteriormente limata la propria squadra. Archiviata la situazione Dybala, gli ultimi giorni avevano portato ad essere attenzionate con particolare attenzione le vicende relative al centrocampo e la difesa.

Troppo palpabile e monocorde il primo per non andare incontro ad ulteriori aggiustamenti, corta e mancante di determinate caratteristiche la seconda per non cercare di guardarsi intorno e cogliere nuove opportunità che perfezionassero il pacchetto attualmente costituito da Mancini, Ndicka e Smalling. Non sufficienti, chiaramente, questi ultimi per poter affrontare nel migliore dei modi una stagione che si appresta ad essere ricca di impegni, come ben aveva lasciato intendere l’operazione Danso.

Sfumata quest’ultima, le recenti ore hanno portato la Roma ad attenzionare nuovamente il nome di Badé del Siviglia, accostato alla Roma a inizio agosto ma poi passato in secondo piano, proprio nella fase in cui era stata concretizzata l’operazione Danso. Per il difensore del Siviglia le prossime ore potrebbero essere decisive, alla luce della trattativa che continua ad essere condotta da Ghisolfi e colleghi. In particolar modo, secondo Gianluca Di Marzio, ballerebbero 2-3 milioni di euro per la chiusura.