Elkann blocca il grande colpo: Juve scippata, salta la firma

Elkann blocca il grande colpo della Juventus: i bianconeri scippati proprio nell’ultimo giorno del mercato. In questo modo salta la firma

Niente da fare, nell’ultimo giorno di mercato. Tutto bloccato per la Juventus che sperava di inserire nella propria rosa quella che sembrava la più classica delle ciliegine sulla torta. Ma non sarà così. Per due motivi ben differenti, ma uno sicuramente assai più importante dell’altro.

Secondo le informazioni che sono state riportate dal giornalista che segue da vicino le dinamiche bianconere Mirko Nicolino, per Giuntoli che ha piazzato quasi tutti gli obiettivi che si era prefissato dall’inizio della stagione, c’è stato un vero e proprio veto da parte dei John Elkann. “John Elkann, che ha avallato fin qui tutte le operazioni di Giuntoli (non ha potere di firma), ora dice no a sforzi extra per chicchessia. Solo occasioni economicamente convenienti, o mercato chiuso”. Questa sarebbe la decisione della società bianconera. Che quindi non prenderà Sancho, che era l’ultimo tassello mancante.

Elkann blocca la Juventus, Sancho al Chelsea

E, in tutto questo, Sancho potrebbe davvero finire al Chelsea nel corso di queste ultime ore frenetiche di mercato. Sì, perché secondo quanto riportato da Sky Sport inglese, sia i Blues che il Manchester United stanno parlando proprio in questi momenti per cercare di trovare la soluzione per arrivare allo scambio. Insomma, una situazione clamorosa, con la Juventus che ora non guarda nemmeno più interessata dopo lo stop da parte della proprietà.

Quello che s’è fatto, insomma, basta e avanza. Dopo quasi 200 milioni di euro speri Elkann ha detto di no a colpi last-minute che di solito non sono nemmeno così ponderati. Alcuni dirigenti – ma non è il caso di Giuntoli – nel corso di queste ultime ore di fanno prendere dalla mano. Dentro il club piemontese non sarà proprio così. Mercato praticamente chiuso.