Last minute Roma, addio Cristante e ultimo regalo per De Rossi

Ultime ventiquattro ore di calciomercato convulse in casa Roma. La squadra giallorossa ha chiuso la maxi operazione col Milan e non ha intenzione di fermarsi con l’arrivo di Alexis Saelemaekers.

È stata una nottata ricca di colpi di scena quella che ha coinvolto il calciomercato della Roma. La squadra giallorossa ha chiuso con il Milan l’operazione Abraham – Saelemaekers, ma con la formula dello scambio dei prestiti. Parallelamente c’è stata la frenata improvvisa dell’operazione Kevin Danso, ufficialmente di ritorno al Lens, dopo aver riscontrato problemi con le visite mediche in casa giallorossa.

La Roma si è tutelata con la chiusura dell’accordo per Tiago Djalò, in uscita dalla Juventus. Ma l’ultimo giorno della sessione estiva di calciomercato può portare altri movimenti a sorpresa in casa giallorossa, sia sul fronte delle cessioni che su quello degli ultimi arrivi.

Calciomercato Roma, addio Cristante sul gong: De Rossi vuole un terzino a destra

Secondo quanto riporta il ‘Corriere dello Sport’, non è esclusa la partenza last minute di Bryan Cristante. Nei giorni scorsi la Roma avrebbe dato incarico al procuratore di esplorare il panorama internazionale per chiudere la cessione.

Sempre secondo il quotidiano sportivo l’ultimo desiderio di Daniele De Rossi è quello di un nuovo terzino destro. Il tecnico romanista cerca alternativa alle soluzioni Celik e Abdulhamid sull’out destro.