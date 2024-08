Roma, Danso rompe il silenzio: “Sconcertante”

Roma, dopo il mancato trasferimento Danso rompe il silenzio: “Sconcertante” il commento del difensore sui suoi profili social. Cosa sta succedendo

Ieri sera è successo di tutto. Soprattutto per quanto riguarda la situazione Danso. Il giocatore, arrivato dal Lens due giorni fa, non ha superato le visite mediche con la Roma e ha deciso, attraverso un lungo post sui social, di dire la sua verità.

L’austriaco, che è tornato in Francia e che sta costringendo la Roma ha trovare un altro difensore – sono in corso le visite mediche di Djalò mentre per Hummels si sta trattando a oltranza – ha deciso di rompere il silenzio. Spiegando la situazione. Un posto abbastanza duro, anche. Ma andiamo a leggere insieme quello che ha scritto.

Roma, il commento di Danso

“Dichiarazione sul mancato trasferimento a AS Roma: sono deluso e sconvolto per gli eventi degli ultimi pochi giorni e il trasferimento fallito alla AS Roma. Soprattutto, sono molto sorpreso dalla presunta ragione per il trasferimento crollato. Sia i medici della Federcalcio austriaca (ÖFB) che il reparto medico del RC Lens mi hanno seguito da vicino e mi hanno visitato regolarmente negli ultimi anni. Più recentemente, sono stato accuratamente valutato all’inizio della preparazione pre-stagionale al Lens e non sono mai state trovate irregolarità”.

Poi l’affondo nemmeno tanto celato: “Pertanto, le interpretazioni del controllo medico a Roma sono altamente sconcertanti e completamente incomprensibili per me e il mio team. Discuterò ora della mia situazione con i responsabili di Lens e del l’ÖFB, concentrando la mia attenzione sui compiti che mi attendono”. Insomma, il mancato trasferimento a Danso non è andato proprio giù. Ma in tutto questo sappiamo benissimo che le cose in Italia sotto il profilo medico sono totalmente diverse da quelle degli altri paesi. Non sappiamo i motivi, comunque, che non hanno permesso al giocatore di essere tesserato.