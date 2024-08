Dall’Arabia alla Turchia, per la Roma non è finita: le date da cerchiare in rosso

Chiusa una sessione estiva di calciomercato al cardiopalma, per la Roma potrebbero comunque aprirsi scenari interessanti in sede di calciomercato. Le ultime

Ribadiamolo fin dall’inizio: il lavoro di Ghisolfi non è ancora finito. Non solo perché tra i diversi reparti finiti sotto la lente di ingrandimento della Roma, la difesa è sicuramente quello più sguarnito. Ma anche perché nella lista dei desideri del DS giallorosso sono improvvisamente ripiombati calciatori svincolati il cui arrivo in giallorosso non è strettamente connesso alla chiusura del mercato in entrata, avvenuta soltanto qualche ora fa.

Desiderosa di affondare il colpo per Hermoso, la Roma non perde di vista neanche Hummels. L’arrivo dell’ex difensore centrale del Borussia Dortmund, però, è strettamente connesso con l’evolvere della situazione Smalling. Ed è a quest’altezza che il passare in rassegna le date di chiusura del mercato degli altri campionati potrebbe non rappresentare un’operazione fuorviante. In Arabia, ad esempio, il mercato chiude il 2 settembre, quindi tra pochi giorni: con un comunicato diffuso meno di una settimana fa, infatti, la Federazione ha provveduto ad anticipare il termine delle negoziazioni, inizialmente fissato per il 6 ottobre. Ragion per cui la Roma, se vorrà effettivamente trovare una nuova destinazione a Smalling in Arabia, avrà ancora tre giorni di tempo per farlo. Ma non è finita qui.

Quando chiude il mercato negli altri campionati? La carrellata completa

Sempre il 2 settembre termina il mercato anche in Brasile, Danimarca, Olanda e Norvegia e Portogallo: fino a questo momento nessun calciatore della Roma della rosa attuale è stato accostato ad uno di questi campionati, ma le occasioni potrebbero non mancare. Un capitolo a parte merita Rick Karsdorp, che dopo aver trovato l’accordo con la Roma per la rescissione del contratto è a tutti gli effetti uno svincolato: l’olandese è ormai prossimo al ritorno in patria, destinazione Psv.

In Croazia ed Austria, invece, ci sarà tempo fino al 5 settembre per chiudere operazioni in entrata, mentre in Belgio e in Polonia si avrà un giorno in più per definire le trattative. In Qatar, Romania e Svizzera la deadline è invece fissata per il 9 settembre. In Turchia e in Serbia, infine, il mercato chiuderà il 13 settembre. Staremo a vedere cosa succederà.