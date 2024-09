Doppietta Roma e addio Smalling: manca solo la firma

Doppietta Roma e addio Smalling. L’infinito mercato giallorosso non è terminato nemmeno allo scadere delle ore 24 del 30 agosto scorso.

Il mercato è finito per quasi tutti ma non per la Roma. Il sorriso di Daniele De Rossi, la sua serenità durante la conferenza stampa pre-Juve ‘parla’ chiaro. A rafforzare il concetto ci sono anche le parole del tecnico di Ostia.

La Roma è sulla strada giusta. Il mercato lo ha completamente soddisfatto poiché tutte le sue richieste sono state soddisfatte. E’ stato un mercato importante poiché sono arrivati giocatori acquistati dalla Roma e che pertanto non rischiano di andare via dopo un anno come quando sono frutto di prestiti. E’ il mercato di una società forte che vuole una squadra sempre più forte. Ed un mercato così permetterà, tra un anno o due, di operare in maniera ‘chirurgica’ andando a prendere solo e soltanto i profili necessari. Come sta facendo, ormai da qualche anno, l’Inter. E’ soddisfatto Daniele De Rossi perché sa che anche quel vuoto rimasto al termine canonico del mercato sta per essere colmato, e al meglio. Con un doppio colpo.

Doppietta Roma e Smalling saluta la capitale

La notizia era nell’aria già da un po’. Puntuale è arrivata la conferma da parte di Fabrizio Romano. Il difensore della Roma, Chris Smalling sta definendo il suo passaggio al club arabo dell’Al Fahya FC.

E per un difensore giunto ormai ai saluti, eccone un altro che sta per approdare a Trigoria: Mario Hermoso. Il difensore centrale spagnolo, classe 1995, è svincolato dopo che lo scorso 30 giugno è scaduto il suo contratto con l’Atletico Madrid. Il giocatore, in arrivo nella capitale, sosterrà le visite mediche di rito per poi sottoscrivere un contratto biennale con opzione per il terzo anno. La Roma, però, non intende fermarsi qui dal momento che rimane caldissima la pista che porta a Mats Hummels, ex difensore del Borussia Dortmund, classe 1988, anche lui svincolato. Ed il di sorriso di Daniele De Rossi continua a dire molto di più di 1000 parole.