Formazioni ufficiali Juventus-Roma: De Rossi sorprende tutti

Formazioni ufficiali Juventus-Roma, ecco le scelte di Thiago Motta e Daniele De Rossi per il big match chiosante questa terza giornata di Serie A.

Manca sempre meno all’attesissimo quanto importante fischio di inizio al big match chiosante la terza gara di campionato, con la quale sarà sancita anche la prima sosta di questa primissima parentesi stagionale. Le curiosità e gli interrogativi sulla sfida tra Daniele De Rossi e Thiago Motta avevano abbracciato una pluralità di aspetti, legati alle formazioni ma non solo. A far discutere, in queste ultime ore, erano state, infatti, soprattutto le diverse questioni di calciomercato, parallelamente ad alcune presunte dinamiche endogene al mondo di Trigoria prontamente eliminate o smussate dallo stesso allenatore della Roma.

Quest’ultimo, nella conferenza stampa di ieri, aveva anche commentato alcune vicende di mercato, esprimendo il dispiacere per l’epilogo legato alla situazione Danso, dopo la quale le attenzioni del club sono state rivolte alle possibilità offerte dal mercato degli svincolati per ovviare alla necessità di aggiustare il pacchetto difensivo. Tornando al presente e alla partita, in chiave calciomercato andava segnalata anche la presenza di Chris Smalling, destinato, salvo necessità, a restare in panchina prima del rientro a Roma con la squadra in seguito alla partita, cui seguiranno le visite mediche nella capitale prima di iniziare la nuova esperienza araba.

Formazioni ufficiali Juventus-Roma, le scelte di Thiago Motta e De Rossi

In ottica calciomercato e intrecci con le scelte di formazione, a sollevare attenzioni e attese erano state anche le indiscrezioni e le suggestioni relative alle possibili scelte di Daniele De Rossi, vistosi consegnare in questi ultimi giorni Saelemaekers, coinvolto in uno scambio di prestiti con Abraham, prontamente usato da Fonseca nel secondo tempo con la Lazio. Al belga, poi, ha fatto seguito anche Koné, dinamico centrocampista francese vantante quelle caratteristiche box to box tanto ricercate.

Anche sull’eventuale possibilità di vedere l’ex Borussia Monchengladbach subito in campo si era discusso, in merito ad eventuali rivalutazioni di un centrocampo dove, nelle ultime ore, si era assistito anche ad un aumento delle quotazioni della titolarità di Pisilli. Questi e i rimanenti dubbi sono stati sciolti in questi minuti proprio dalla comunicazione delle distinte ufficiali, che vedono Daniele De Rossi optare per

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Bremer, Cabal; Locatelli, Fagioli; Cambiaso, Yildiz, Mbangula, Vlahovic. All.: Thiago Motta

ROMA (4-3-3): Svilar, Celik, Mancini, Ndicka, Angelino, Pisilli, Cristante, Pellegrini, Soulè, Dovbyk, Saelemaekers. All.: De Rossi.