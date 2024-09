La Roma supera Mourinho e la Lazio: cifre UFFICIALI

La Roma supera Mourinho e la Lazio. Ecco le cifre ufficiali che mettono De Rossi davanti all’ex allenatore e alla squadra di Baroni

Le cifre sono ufficiali anche se sappiamo benissimo che poi lasciano il tempo che trovano. Tra poche settimane inizierà anche l’Europa League e la Roma, dopo una finale e una semifinale deve cercare in tutti i modi di arrivare in fondo.

Ovvio, non è che sarà facile. Non è mica semplice riuscirci soprattutto perché ci sono davvero squadroni in mezzo e perché, inoltre, gli ostacoli sono dietro l’angolo. Ma i giallorossi ci proveranno di sicuro: è nella indole di Daniele De Rossi non lasciare nulla al caso e non volere mai perdere. Bene, detto questo, adesso andiamo a vedere quelle che sono le quote che i vari bookmaker hanno piazzato in questo momento.

La Roma davanti a Mourinho e alla Lazio

In prima fila, ovviamente, ci sono le inglese. Davanti a tutti il Manchester United di Ten Hag, una squadra costruita per stare in alto anche in Premier League. I bookmaker la danno tra il 5,50 e il 5,75. Stessa quota del Tottenham, un’altra formazione inglese che ha una rosa di tutto rispetto che potrebbe insidiare tutte le altre.

E la Roma? La Roma è la terza favorita di questa speciale classifica. La truppa di Daniele De Rossi si gioca a otto volte la posta in palio e nel proprio raggruppamento ha pure gli Spurs. Davanti alla Lazio, che è data a 14 volte la posta e davanti, anche, alla squadra di Mourinho, il Fenerbahce: la truppa dell’ex tecnico giallorosso si gioca addirittura a 21 volte la posta. Insomma, è quasi tagliata fuori dalla lotta alla Coppa. Vedremo come andrà a finire e, come sappiamo, tutti i risultati sono destinati anche a essere ribaltati. Menomale anche che il calcio non è una scienza esatta, altrimenti sai che noia.