Serie A, esonero UFFICIALE: fatale l’ultimo pareggio

Serie A, esonero UFFICIALE. La nuova stagione calcistica sta ancora emettendo i suoi primi vagiti ed ecco che arriva già il primo esonero.

La stagione calcistica 2024-25 è appena iniziata. Da poco si è concluso anche il calciomercato, salvo rare eccezioni e pertanto i campionati sono pronti a prendere il volo.

Siamo ancora in estate e tutti possono ancora sognare di centrare i traguardi più ambiziosi. Le tradizionali ‘grandi’, presenti pressoché in tutti i maggiori campionati, sono le maggiori ‘indiziate’ a centrare gli obiettivi, ma anche a fallirli clamorosamente. Ed i tecnici di tali club sono, in molti casi, coloro che hanno gli stipendi più alti anche perché è più facile che non arrivino alla naturale conclusione dei contratti sottoscritti. In tal senso ‘tutto il mondo è paese‘ poiché ovunque, in caso di primi risultati negativi, è il tecnico a pagare per tutti.

Serie A, esonero UFFICIALE. Arriva dal Portogallo

Fuori uno. Sembra proprio che il conteggio dei tecnici esonerati nella stagione 2024-25 possa avere inizio. E per quanto possa sembrare strano il conteggio non parte dalla nostra Serie A. Arriva da un altro campionato di grido e riguarda un club prestigioso.

I soli sette punti conquistati in quattro partite hanno condannato il tecnico del Benfica, Roger Schmidt, all’esonero. Il pareggio 1-1 contro il Morirsene è stata la goccia che ha fatto traboccare la pazienza dei dirigenti portoghesi. Di lì a poco è infatti arrivato il comunicato della società che recita: “Sport Lisbona e Benfica – Futebol, SAD informa di aver avviato le trattative con l’allenatore Roger Schmidt per la risoluzione del contratto di lavoro sportivo con effetto immediato“, Sarà poi lo stesso presidente del Benfica, Manuel Rui Costa ad ufficializzare l’esonero. Situazione che viene monitorata con molta attenzione dall’Italia dal momento che il club portoghese è stato sorteggiato come prossimo avversario in Champions League sia della Juventus di Thiago Motta che del Bologna di Vincenzo Italiano.

Chissà poi se è davvero una buona notizia l’esonero di Roger Schmidt per le formazioni italiane.