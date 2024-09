Ribaltone rossonero: il grande ex scalza Allegri

Potrebbe tornare in panchina Massimiliano Allegri, si è parlato del Benfica nelle scorse ore. Ma il tecnico rischia di essere sorpassato dall’allievo

Si sta chiacchierando molto di Massimiliano Allegri in questi ultimi due giorni. Ieri mattina, infatti, è uscita la notizia di un interesse del Benfica nei confronti dell’ex allenatore della Juventus.

Rui Costa, infatti, ha dato il benservito a Schimdt, ed è alla ricerca di un tecnico navigato che possa riuscire a tenere in alto i portoghesi. Nella giornata di ieri, secondo le notizie che erano state riportate dal Corriere dello Sport, l’agente di Allegri si trovava in Portogallo e si annunciavano delle notizie importanti nello spazio di poco tempo. Adesso invece spunta la nuova pista, direttamente dall’Olanda, che porta ad un altro allenatore, uno che con Allegri ha già lavorato.

Allegri rischia, il Benfica pensa a Van Bommel

Secondo il De Telegraaf infatti, in corsa ci sarebbe anche Van Bommel, che guarda il caso proprio Allegri ha allenato quando era seduto sulla panchina del Milan e insieme hanno vinto lo scudetto. Insomma, il Benfica a quanto pare non è ancora deciso sulla scelta da fare anche se il livornese, per esperienza, potrebbe portare qualcosa in più da quelle parti.

Vedremo come andrà a finire e sicuramente nello spazio di pochissimo tempo qualcosa succederà. Lo stesso Rui Costa, ex giocatore proprio dei rossoneri adesso massimo dirigente da quelle parti, ha detto che il nuovo allenatore verrà scelto a breve perché c’è la sosta in mezzo e così avrà anche l’opportunità di lavorare con un poco di serenità e conoscere il nuovo ambiente. Insomma, sembra poter essere una corsa a due, tra due che si conoscono.