Scandalo VAR e ammissione choc: cambiato il risultato del big match

Arriva un altro scandalo della VAR che sta facendo discutere tutti: l’ammissione toglie ogni dubbio e getta ombra sul risultato del big match

Anche con l’aiuto della tecnologia a volte possono venire fuori degli errori davvero macroscopici. I danni causati in campo dagli arbitri e dai suoi assistenti non riguardano solo la realtà italiana, anzi, c’è anche chi riesce a far peggio.

Quando si parla di tecnologia nel mondo del calcio, negli ultimi anni si fa riferimento chiaro al VAR. L’introduzione della Video Assistant Referee doveva avvantaggiare l’operato dei fischietti nel rettangolo verde. Il problema è che a volte sia il protocollo di utilizzo che l’errore umano degli assistenti davanti al monitor, portano a dalle decisioni prive di logica e a degli errori clamorosi. Rimanendo nell’ambito Roma come non ricordare le nefandezze dell’arbitro inglese Taylor, che falsò la finale di Europa League di Budapest contro il Siviglia, non fischiando un netto calcio di rigore per fallo di mano di Fernando.

Tornando ai giorni nostri, il VAR si è reso protagonista di un’altra nefandezza, un errore che non doveva mai essere commesso in questi termini. Si parla di Ligue 1 e del big match tra Lille e Paris Saint-Germain, che è andato in scena lo scorso week end. Un gol annullato per fuorigioco a causa di un errore netto da parte dei varisti, che hanno usato un’immagine al posto di un’altra, falsando di fatto il risultato.

Errore clamoroso del VAR in Francia: Lille-PSG falsata per un fuorigioco inesistente

Come spiegato su X/Twitter da Andrés Onrubia Ramos, corrispondente del Diario As, durante Lille-PSG si è annullato in modo irregolare il gol del possibile 2-2 di Tiago Santos all’82’. La rete era decisiva visto che alla fine il punteggio è stato di 1-3 e in quel momento sarebbe valso il pareggio. In poche parole è stata presa un’immagine che mostra il terzino portoghese in fuorigioco, peccato che dopo quell’iniziale frame ci sia stato il tocco di Meunier (del Lille) che rimette in gioco il compagno.

L’arbitro della partita, Benoît Bastien, avrebbe poi riconosciuto l’errore al presidente del Lille, sostenendo che il VAR ha utilizzato l’immagine in cui Tiago Santos è in fuorigioco, ma si è completamente dimenticato che Meunier spizza la palla prima di segnare. Un’ammissione molto grave che potrebbe portare alla ripetizione della gara (cosa che non avverrà) aprendo un precedente pericolosissimo.