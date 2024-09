Infortunio choc, ecco Rabiot: nerazzurri avvisati

Arriva una clamorosa opportunità per Adrien Rabiot, proprio in queste ultime ore. Un infortunio choc apre la via all’arrivo del francese

L’ex centrocampista della Juventus non ha ancora deciso dove accasarsi nella prossima stagione. Dopo gli Europei si è preso un lungo periodo di riflessione per fare la scelta giusta. Ora sembra aprirsi uno spiraglio nuovo.

Dove giocherà Adrien Rabiot nella prossima stagione? Un interrogativo piuttosto chiaro a cui per ora non c’è risposta. Sull’ex centrocampista della Juventus c’è stato il tentativo di diversi club italiani, su tutti il Milan. I rossoneri volevano regalare un ultimo colpo a Paulo Fonseca, anche per risollevare le sorti della squadra, partita piuttosto male in questo avvio di stagione. Le alte richieste da parte della madre agente hanno però bloccato sul nascere ogni discorso, specie perché alla fine Bennacer non ha trovato l’accordo per la cessione in Arabia Saudita.

Rabiot è ancora nella lista degli svincolati, per cui non esiste una scadenza imminente per il tesseramento. L’unica cosa da sottolineare è l’eventuale esclusione dalle liste europee, visto che alla mezzanotte di martedì 3 settembre dovranno essere consegnate alla UEFA.

Il Barcellona pensa a Rabiot: potrebbe essere il sostituto di Marc Bernal

Chi sembra essere piombato su Rabiot nelle ultime ore, almeno come idea e opportunità, è il Barcellona. I blaugrana hanno potuto tesserare un solo un acquisto in questa campagna estiva, ovvero Dani Olmo. Il talentuosissimo centrocampista spagnolo, in forza al Lipsia fino allo scorso anno, è stato pagato la bellezza di 55 milioni di euro. I limiti per il Financial Fair Play hanno costretto Laporta a non affondare altri colpi, come ad esempio per Nico Williams.

Sfortunatamente per il tecnico Hansi Flick c’è stata però una defezione negli scorsi giorni che può cambiare le carte in tavola. Il giovane promettentissimo centrocampista Marc Bernal, altro prodotto della Masia, ha riportato la rottura del legamento del ginocchio durante la sfida con il Rayo Vallecano. Dopo aver giocato sempre da titolare in questa primissima parte di campionato, Bernal si è dovuto fermare per un duro scontro di gioco con Isi Palazón.

Adesso la sua stagione è a forte rischio e in Catalogna starebbero pensando ad una soluzione last minute proprio con Rabiot. Il francese si ritroverebbe tra l’altro ad affrontare un’italiana in Champions League, ovvero l’Atalanta. I nerazzurri affronteranno i blaugrana nell’ottava e ultima giornata del girone eliminatorio, il prossimo 29 gennaio.