Rabiot giallorosso, Milan già avvisato: risposta immediata

Rabiot giallorosso, risposta già arrivata dall’ex Juventus: ecco le ultime sul suo futuro e la permanenza in Serie A.

Il nome di Adrien Rabiot è stato certamente uno di quelli in grado di attirare le maggiori attenzioni nel corso di un calciomercato da poco conclusosi ma che, soprattutto presso alcune società, sta permettendo di assistere alle limature finali, sfruttando le attuali aperture di mercati esteri e la possibilità di attingere alla lista degli svincolati. Ne sanno qualcosa anche in quel di Trigoria, dove Ghisolfi e colleghi, in queste ore, hanno concretizzato le cessioni di Joao Costa e Smalling, entrambe in Arabia Saudita e in grado di apportare non trascurabile linfa economica nelle casse dei Friedkin.

Parallelamente, non possono essere ignorati quegli aspetti legati alle entrate che, oltre all’ormai ufficializzata firma di Hermoso, potrebbero portare ad ulteriori novità a stretto giro. La lista di profili senza contratto, infatti, lascia intendere come alcuni elementi, non solo in casa Roma, restino nel mirino di alcuni top club: lo ricorda bene l’attuale situazione Hummels, parallelamente alla ancora libertà contrattuale vantata dal su citato Rabiot, tra gli uomini mercato di quest’estate ma, dopo l’addio alla Juventus, ancora senza squadra.

Rabiot-Galatasaray, comunicazione già arrivata: l’ex Juventus aspetta ancora

Trattare con l’entourage e, in particolar modo, con l’ormai ben nota mamma Veronique, in passato protagonista anche dei confronti per il rinnovo contrattuale con la Juventus, non è mai semplice. L’importanza del giocatore e uno status di svincolato che ne ha giustificato anche pretese economiche tutt’altro che modeste sono stati i fili rossi di una campagna acquisti che ancora non ha permesso all’ex bianconero di trovare una soluzione.

Accostato anche al Milan, che quest’estate ha condotto varie manovre e operazioni proprio a centrocampo, Rabiot continua a piacere, però, anche in Turchia. Come riferisce RM Sport, in particolar modo, sulle sue tracce resta presente un Galatasaray, i cui interessi non sono però, almeno per ora, del tutto ricambiati. La fonte francese evidenzia infatti come Rabiot stia conbtinuando a prendere tempo, lasciando intendere di volersi continuare a guardare intorno, anteponendo altre soluzioni a quella turca.