Roma, comunicazione arrivata: esclusione UFFICIALE

Arriva una comunicazione ufficiale che fa riflettere in casa Roma: anche i tifosi ora sono rimasti spiazzati per l’annuncio

De Rossi non ha ottenuto sul mercato proprio tutti gli obiettivi che aveva indicato e soprattutto uno è rimasto indigesto. Il tecnico giallorosso non lo ha nascosto in conferenza, ma adesso deve arrendersi di fronte all’evidenza.

Doveva essere il grande colpo di mercato per la difesa giallorossa. Kevin Danso aveva tutte le caratteristiche richieste da Daniele De Rossi, quelle per cui si può pensare di alzare la linea difensiva ed essere più aggressivi in campo. Il nazionale austriaco del Lens era stato individuato dal ds Ghisolfi, che lo conosceva bene avendolo avuto sott’occhio a lungo in Francia (e in un club a lui caro). Purtroppo, però, il difensore centrale non ha passato le visite mediche e alla richiesta da parte della Roma di svolgere ulteriori approfondimenti la trattativa è clamorosamente saltata. Il classe ’98 ha fatto immediato ritorno in Francia e addio alla firma.

Il Lens è stato molto duro nei confronti dei giallorossi, rilasciando un comunicato in cui si definiva incomprensibile questa presa di decisione del club dei Friedkin. Lo stesso Danso ha mostrato le proprie perplessità attraverso una storia su Instagram, in cui sottolineava come questi dubbi nei suoi confronti fossero assolutamente infondati.

Danso non convocato dall’Austria: il Lens vuole svolgere esami più approfonditi

Come è realmente andata la storia probabilmente non lo sa nessuno se non i diretti interessati, visto che la Roma non ha mai rilasciato un comunicato ufficiale in merito, ma quel che è certo è che anche il Lens ora vuole vederci chiaro. Danso infatti non è stato convocato per le sfide di Nations League che vedranno impegnata l’Austria a cavallo del prossimo week end contro Slovenia e Norgevia.

Ralf Rangnick ha preferito sostituirlo con Flavius ​​​​Daniliuc. Sembra proprio che il suo club voglia svolgere degli esami più approfonditi, come riportato dalla stampa austriaca. Per questo, almeno per il momento, non potrà essere impiegato con la nazionale.