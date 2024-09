L’erede di Frattesi per 100 milioni: via libera Roma

Calciomercato Roma, anche nell’estate che sta per finire si è parlato di Frattesi. L’Inter vuole il colpo grosso e potrebbe essere il via libera per i giallorossi. La situazione

Si è parlato, anche negli ultimi giorni di mercato, di un possibile ritorno di Frattesi alla Roma. Il giocatore da un paio di anni a questa parte è stato accostato ai giallorossi. Anche prima di andare all’Inter, ma le cose non sono andate come volevano dalle parti di Trigoria.

Il Sassuolo aveva chiesto una montagna di soldi che la Roma non poteva investire sul centrocampista. Negli ultimi giorni di mercato, poi, si è anche parlato di un possibile arrivo inserendo Cristante nello scambio, con conguaglio ovviamente. Ma l’operazione, se mai fosse stata messa in piedi, non è andata in porto. Frattesi, comunque, continua ad essere utilizzato col contagocce da Simone Inzaghi, che gli preferisce Mkhitaryan in quel ruolo e, inoltre, in nerazzurro è pure arrivato Zielinski dal Napoli. Meno spazio, quindi, che potrebbe diventare ancora più risicato se l’Inter riuscisse a piazzare un altro innesto.

Calciomercato Roma, Inter su Barrios

Secondo quanto riportato infatti da El Mundo Deportivo, il presidente dell’Inter Marotta avrebbe messo nei radar ci sarebbe Pablo Barrios, talentuoso centrocampista dell’Atletico Madrid che viene seguito con particolare attenzione dal ds Ausilio.

Certo, non sarà facile, visto che c’è una clausola da 100 milioni di euro e in più il 21enne ha un contratto fino al 2028. Si potrebbe trattare, ovviamente, e in questo caso Frattesi potrebbe anche essere quell’elemento in uscita per fare spazio e trovare denaro fresco. E chissà, magari potrebbe anche essere la volta buona di un ritorno alla Roma, visto che piace e anche molto a De Rossi. Insomma, un incastro importante. Vedremo come andrà a finire.