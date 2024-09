Non solo Hummels, doppietta UFFICIALE Roma

Non solo Hummels, c’è un’altra candidatura ufficiale per il Pallone d’Oro in casa Roma. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Giornate piene di ufficialità e belle notizie in casa Roma quelle che hanno contraddistinto queste ultime ore, ponendo degna chiosa ad un calciomercato che aveva visto già i giallorossi distinguersi per una massiccia serie di movimenti, finalizzati ad assecondare le visioni e le richieste di De Rossi, forti anche di un maggiore margine di manovra concesso ai Friedkin dopo le ottemperanze degli scorsi anni rispettate con la Uefa.

Profonda discriminante di questi ultimi giorni, come noto, è certamente stata legata alla mancata acquisizione di Kevin Danso che, oltre a generare perplessità e curiosità tra le fila di quei tifosi che già pregustavano l’arrivo di un giocatore dalle indubbie qualità fisiche e atletiche, ha costretto Ghisolfi e colleghi a cercare e trovare delle tempestive soluzioni. Così è stato, con un lavoro in quel di Trigoria non risultato ininterrotto nemmeno dopo il 31 agosto, come ben ricordano e confermano le cessioni finali di questa settimana.

Pallone d’Oro, Hummels e Dovbyk tra i candidati

Oltre a Joao Costa, infatti, anche Chris Smalling ha lasciato la Roma, permettendo ai Friedkin di cancellare un nome e un ingaggio pesante da un libro paga che, da qualche giorno a questa parte, si appresta, però, a registrare due elementi di calibro a dir poco altisonante, quali Mario Hermoso e Mats Hummels. Proprio la coppia di svincolati di lusso ed esperti ha rappresentato la soluzione finale, volta a plasmare definitivamente un pacchetto difensivo ad oggi di tutto rispetto.

La giornata odierna, in particolar modo, è stata contraddistinta dall’attesa e dall’ufficialità di Mats Hummels, giunto dalla Baviera a Roma con un volo in tarda mattinata, prima di sottoporsi alle canoniche visite mediche e alla consecutiva sottoscrizione contrattuale, che lo legherà alla Roma per la corrente stagione. Proprio su Hummels, intanto, arriva in questi minuti un’altra importante ufficialità, da accompagnare a quella relativa ad Artem Divbyk, un altro uomo mercato di questa campagna acquisti giallorossa.

Entrambi i calciatori della Roma, infatti, sono stati ufficialmente inseriti nella lista di candidati al Pallone d’Oro. Il difensore tedesco è reduce dalla grande stagione in Champions League, fermata solamente in finale contro il Real Madrid, in occasione dell’ennesima grande prestazione dell’ormai ex Borussia Dortmund, annoverato tra i giocatori migliori della passata Champions League.

Discriminante pleonastica, invece, per la candidatura di Dovbyk è stata la grande stagione al Girona, che lo ha visto vincere la classifica cannonieri della Liga con ben 24 reti.