Nuovo affare gratis e bianconeri avvisati: la Roma ha deciso

Vice Dovbyk gratis, decisione già presa e nuova opportunità tra gli svincolati di lusso. Le ultime di calciomercato in casa Roma.

Il mondo del calcio è stato animato fino a qualche giorno fa da un mercato sempre in movimento, fatto di trattative continue e talvolta sorprendenti. Anche se le principali finestre di trasferimento in Europa si sono chiuse, restano ancora aperte opportunità, anche alla luce dei diversi svincolati che, come testimoniano i recenti accadimento in casa Roma, hanno assicurato margini di manovra anche a mercato concluso.

La Roma, come si ricorderà, ha in queste ore deciso di investire su profili di un certo calibro, quali Mario Hermoso e Mats Hummels, approdati per limare un reparto difensivo che non ha potuto contare sull’ingaggio di Kevin Danso. Nella lista di free agent, intanto, resta anche quel non poco ricercato e ‘misterioso’ Adrien Rabiot, che a settembre quasi inoltrato resta ancora senza una squadra.

Depay è ancora svincolato, la priorità resta l’Europa: Roma sullo sfondo?

Tra i diversi nomi altisonanti in grado di generare attenzioni, in casa Roma e non solo, negli ultimi giorni era emerso anche il nome di Memphis Depay, calciatore olandese alla ricerca di nuovi stimoli dopo l’esperienza all’Atletico Madrid. Memphis, che potrebbe fungere all’occorrenza da centravanti ma che ha dimostrato in carriera un eclettismo tale da garantirgli la capacità di svariare su tutto il fronte offensivo, è attualmente accostato ad una molteplicità di club.

Gli ultimi aggiornamenti sul suo conto provengono da El Gol Digital, che riferisce come in quel di Siviglia siano più che fiduciosi circa l’approdo di Depay che ha, però, intanto ricevuto un’offerta più ricca dal Corinthians. Al momento, il giocatore avrebbe espresso preferenza rispetto ad una permanenza in Europa, ricevendo altresì avances anche dal Messico e l’Arabia Saudita. Situazione in piena evoluzione, dunque, con un nome che nel recente passato pareva poter scaldare anche il mondo Roma.

Qui, dopo un’estate non poco ricca di interventi e novità, la società ha deciso di confermare Shomurodov come vice-Dovbyk. Molto verosimilmente, l’uzbeko sarà oggetto di valutazioni in base al rendimento (fin qui di grande professionalità e dedizione) per poi valutare eventuali opportunità già durante il mercato di gennaio.