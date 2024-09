UFFICIALE, Hummels torna in Germania: il Borussia spoilera tutto

Hummels torna subito in Germania, c’è l’annuncio UFFICIALE da parte dello stesso giocatore che spiega tutto. Succede poco dopo l’arrivo alla Roma

Il nome di Mats Hummels è stato certamente uno di quelli in grado di attirare le maggiori attenzioni nel corso di questa fase di calciomercato e, più in generale, di un’estate che lo ha visto sin da dopo la finale di Champions League annoverato nella lista di svincolati di lusso, anelati dai maggiori club europei e non solo. Al termine di un trimestre che lo ha portato ad essere accostato a più riprese alla Roma o, restando in Serie A, ad un Bologna chiamato a rispettare lo status europeo raggiunto con Thiago Motta lo scorso anno, Hummels ha disambiguato il proprio futuro solamente a inizio settembre.

Discriminante fondamentale, anche in questo caso, sarebbe stata in casa Roma la mancata acquisizione di Kevin Danso, dopo la quale, per motivi di cui noto e certamente non legati ai giallorossi, in quel di Trigoria ci si è visti costretti ad intervenire tempestivamente per assicurare a De Rossi un reparto completo e ultimato, sia in termini numerici che di caratteristiche tecniche e abilità di eclettismo tattico, al fine di affrontare nel migliore dei modi la densa stagione che attende Mancini e colleghi.

Hummels vola subito in Germania: amichevole in programma col Borussia Dortmund

Poche ore dopo l’ufficializzazione di Hermoso, quasi parallela alle uscite di Smalling e Joao Costa verso l’Arabia, ecco, dunque, che la Roma è riuscita anche a mettere sotto contratto, per un solo anno, il su citato difensore tedesco, accolto con fervore e grande attesa nella giornata di ieri. Hummels si appresta, dunque, ad apportare grande esperienza e leadership al reparto arretrato, rispetto al quale potrà fungere da coadiuvante tutt’altro che di poco conto.

Le vicende di mercato e uno status inalterato al netto dei 35 anni suonati, dunque, giustificano quella centralità avuta anche in termini di rumors e attenzioni mediatiche in queste ultime settimane. A riguardare il suo conto, in queste ore, però, è giunta anche un’altra ufficialità, a poca distanza dalla non meno importante notizia circa la sua nomina tra i candidati al Pallone d’Oro. Con un post pubblicato su Instagram dal Borussia Dortmund, Hummels ha annunciato un rientro in Germania nella giornata di dopodomani.

Il motivo è da ricercarsi nell’organizzazione in data 7 settembre di un’amichevole volta a salutare Piszczek e Blaszczykowski al Signal Iduna Park. La gara andrà in onda alle ore 17 e, tra i vari, vedrà coinvolto anche l’ex Roma e attuale calciatore dell’Inter, Henrix Mkhitaryan.

https://www.instagram.com/reel/C_ieWikIh9h/?igsh=ZmtlYWxkN3FmcTRi