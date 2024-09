Calciomercato Roma, come nelle favole: arriva la firma UFFICIALE

Roma, ha letteralmente stregato tutti: la firma ufficiale ne è l’inevitabile conseguenza. Ecco tutte i dettagli dell’accordo

Chiusa con gli acquisti di Hermoso ed Hummels che hanno ulteriormente rinforzato l’organico a disposizione di Daniele De Rossi, la sessione estiva di calciomercato potrà semmai regalare nuovi spunti in uscita. Sotto questo punto di vista sono diverse le piste da attenzione che non è escluso regalino improvvisi colpi di scena nel corso delle prossime ore.

Intanto, la Roma Primavera si gode il rinnovo di contratto di uno dei calciatori che si è messo maggiormente in mostra negli ultimi mesi, alimentando consensi e prese di posizioni importanti. Ci stiamo riferendo a Tommaso Marchetti, promettente difensore centrale classe ‘2007 che continuerà la sua avventura con la maglia della Roma, al quale si è legato fino al 2027. Messosi in mostra a suon di prestazioni convincenti che hanno convinto Gianluca Falsini a puntare in maniera importante su di lui, Marchetti ha dunque firmato il suo primo contratto da professionista. A darne ragguaglio è stato lo stesso terzino, che ha affidato ad un post pubblicato sul proprio profilo Instagram tutta la sua gioia per questo traguardo importante: “Onorato di aver firmato il mio primo contratto professionista per l’As Roma. Ringrazio la mia famiglia, il mio agente e tutte le persone che mi sono state vicino da sempre. Forza Roma”.