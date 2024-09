Juventus, scoppia la bomba da 70 milioni: erede già trovato

La Juventus deve fare i conti con una bomba di mercato che può portare sul piatto una cifra di circa 70 milioni: Giuntoli riflette

I bianconeri sono stati la squadra che più ha speso nell’ultima campagna trasferimenti. Ora resta da capire se nel 2025 può partire un pezzo da 90 per dare una mano al bilancio. Thiago Motta spera di poterlo evitare.

La Juventus ha realizzato un mercato davvero stupefacente sia per importi economici spesi, sia per numero di interpreti inseriti in rosa. Thiago Motta non può di certo lamentarsi, considerando che con Nico Gonzalez e Francisco Conceiçao ha sistemato le fasce, mentre Koopmeiners, Douglas Luiz e Thuram hanno ridisegnato la mediana. L’ex tecnico del Bologna si gode il lavoro di Giuntoli e per ora guida la classifica, appaiato con l’Inter. Il cammino è ancora lungo ma i presupposti per arrivare in fondo ci sono tutti.

La cosa positiva per la Vecchia Signora è stata anche quella di non perdere i suoi gioielli principali. Le cessioni di Soulé e Chiesa erano già state decise in anticipo, ma gli altri big, come Bremer e Vlahovic, alla fine sono rimasti. Per Motta è fondamentale trovare una solidità difensiva per poter esprimere al massimo il proprio calcio. Proprio Gleison Bremer, assieme a Gatti, hanno costituito una coppia centrale di assoluto valore, che in pochi potevano immaginare così granitica. Ora però il brasiliano potrebbe essere a rischio in vista della prossima stagione, visto che il suo nome è stato accostato ad una big europea.

Bremer nel mirino del Liverpool: Sloth lo vuole per sostituire Virgil Van Dijk

Il Liverpool è al pari della Juventus protagonista di un ottimo avvio di stagione. Assieme al Manchester City di Guardiola, la squadra di Sloth ha mostrato una marcia in più degli altri, basti vedere il successo schiacciante in casa del Manchester United nell’ultimo turno.

Proprio i Reds hanno intessuto un legame di mercato con la Juve negli ultimi giorni, con il passaggio di Federico Chiesa in Inghilterra. Un’ottima notizia per i bianconeri, che temevano di perdere il proprio calciatore a zero, con il rischio che potesse firmare per l’Inter.

Il Liverpool ha messo nel mirino anche Bremer e secondo quanto riportato da fichajes.net, potrebbe essere lui il sostituto ideale per prendere il posto di Virgil Van Dijk. L’olandese è al suo ultimo anno nel Merseyside e nel 2025 lascerà il suo posto vacante. Bremer potrebbe essere il profilo perfetto per Sloth, ma per strapparlo alla Vecchia Signora serve una cifra elevatissima, che possa portare Giuntoli a considerare veramente di perdere uno dei pilastri della squadra. Già nella scorsa sessione i bianconeri non hanno voluto ascoltare diverse sirene provenienti dalla Premier League, considerando l’ex Torino tra gli incedibili. Vedremo se riusciranno a superare un altro assalto la prossima estate.