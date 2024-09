Novità sulle condizioni di Pellegrini: salta Israele, a rischio per Genoa-Roma

Novità sulle condizioni di Pellegrini. Vi sono gli aggiornamenti sulle condizioni del centrocampista giallorosso. E non arrivano buone notizie.

Onori ed oneri. La nazionale azzurra appare sempre così agli occhi delle società di calcio. Un onore far sì che i propri giocatori indossino la maglia più prestigiosa ed ambita, ma anche il timore, reale e concreto, che i propri giocatori ritornino malconci, o addirittura infortunati, dagli impegni ‘azzurri’.

Il risarcimento riconosciuto alle società in caso di infortunio rappresenta un brodino caldo soprattutto quando l’infortunio abbisogna di lunghi tempi di recupero ed il soggetto infortunato è un profilo top. Una storia che si ripete ogniqualvolta un commissario tecnico proclama le convocazioni di rito. Nuove sfide, nuove gare e nuovi infortuni. E la prima, vittoriosa sfida dell’Italia di Luciano Spalletti, trionfatrice a Parigi contro la nazionale francese di Didier Deschamps nella prima sfida di Nations League, ha lasciato sul campo un illustre infortunato: Lorenzo Pellegrini.

Novità sulle condizioni di Pellegrini, in dubbio per Genova

Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma, ha lamentato un problema muscolare al termine della vittoriosa sfida contro la Francia.

Secondo fonti vicine al classe 96 della Roma si tratterebbe di una contrattura che, qualora venisse confermata, gli farebbe sicuramente saltare il prossimo impegno italiano contro Israele, fissato per lunedì 9 settembre. Qualche speranza in più di rivedere in campo Lorenzo Pellegrini vi potrebbe essere per domenica prossima quando la Roma sarà impegnata a Marassi contro il Genoa di Alberto Gilardino. L’intenzione di Daniele De Rossi è comunque quella di non forzare i tempi. I problemi di natura muscolare sono da prendere con le molle soprattutto nel periodo iniziale della stagione quando i giocatori hanno ancora il residuo della dura preparazione estiva.

Al momento nessuna preoccupazione sembra filtrare dagli ambienti azzurri riguardo le condizioni di Lorenzo Pellegrini. Soltanto massima, e ben comprensibile, prudenza.