Da Pellegrini a Le Fée, doppia novità: le ultime in vista di Genoa-Roma

Genoa-Roma, gli ultimi aggiornamenti in vista della probabile formazione giallorossa per la trasferta del ‘Ferraris’

Dopo la sosta delle Nazionali, il campionato di Serie A entra finalmente nel vivo. Sotto questo punto di vista, la quarta giornata potrebbe regalare interessanti novità. Un doppio binario assolutamente inscindibile, che potrebbe rivelarsi denso di profonde novità anche nelle prossime ore.

Come evidenziato da ‘Il Tempo’, infatti, c’è fiducia per il recupero di Dovbyk in vista della trasferta contro il Genoa, tornato a Roma dopo aver abbandonato anzitempo il ritiro della Nazionale ucraina. Ma non è finita qui; contrariamente a quanto filtrato nei giorni scorsi, trapela meno fiducia per la presenza di Le Fée a Genova: le sue condizioni andranno valutate nel corso delle prossime ore. Intanto, occhio alla situazione Pellegrini, che andrà valutato nel corso dei prossimi giorni: c’è cauto ottimismo sulla presenza del capitano della Roma.

De Rossi si prepara dunque a rimescolare le carte in tavola. Sebbene le chances sempre più concrete di un utilizzo di Dovbyk, infatti, non è escluso che l’attaccate ucraino possa partire inizialmente dalla panchina con Paulo Dybala inizialmente falso nueve. Tuttavia, le decisioni più importanti si prospettano in mediana relativi all’eventuale utilizzo o meno di Pellegrini. Staremo a vedere cosa succederà.