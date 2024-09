Roma, subito titolare a furor di popolo: show nazionale

De Rossi può sorridere per un pezzo da novanta che si è preso la titolarità e che potrà far cambiare volto alla Roma: i tifosi sono già impazziti

In vista di Genova l’allenatore giallorosso sta cercando di capire come mettere in campo la squadra, con alcune certezze assolute. Ad esempio in mezzo al campo una delle prime maglie dovrebbe essere quella di Manu Kone.

Sono tanti i giocatori che hanno lasciato Trigoria per rispondere alla chiamata delle rispettive nazionali. Daniele De Rossi si è ritrovato a lavorare per oltre una settimana solo con gli ultimi arrivati Hermoso e Hummels, più qualche grande escluso da Spalletti, come Mancini e Cristante. Nonostante questo prosegue la preparazione in vista della trasferta di Marassi, soprattutto sul piano tattico, dove andranno affinate alcune cose. Bisogna capire se giocare a 3 o a 4 dietro e se avvicinare le due punte davanti, con Dybala accanto a Dovbyk. L’ucraino ha fatto rientro alla base per il fastidio muscolare accusato in nazionale, ma non è ancora sicuro di poter essere presente contro il Genoa.

Chi invece avrà di certo una maglia da titolare è Manu Kone, uno degli ultimi arrivati nella Capitale ma già investito di un’importanza assoluta. De Rossi lo ha voluto fortemente per donare quel brio alla mediana che mancava da troppo tempo. Il 23enne ex Monchengladbach ha davvero tutte le caratteristiche necessarie ad alzare il livello di un centrocampo altrimenti troppo statico.

Manu Kone ha già stregato tutti: tifosi impazziti per la sua prestazione contro il Belgio

Ieri mentre l’Italia batteva Israele sul campo neutro di Budapest, la Francia faceva altrettanto contro il Belgio. Per la prima volta in carriera Kone è stato schierato da titolare da Didier Deschamps. Scelta ampiamente ripagata, visto che Manu è stato uno dei migliori in campo. Lo stesso ct lo ha voluto elogiare al termine del match: “Era già entrato in campo contro l’Italia. Stasera ha fatto una buona partita, anche se ha fatto un intervento ed è stato ammonito molto presto. Nonostante non abbia grande esperienza ha fatto molto bene”.

Sui social i commenti dei tifosi giallorossi sono letteralmente entusiastici, con la speranza di vedere lo stesso impatto anche a partire da Genoa-Roma.

