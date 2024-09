Addio Zalewski, sostituto dal Napoli già pronto

Addio Zalewski. la trattativa tra il Galatasaray e la Roma sembra andare troppo per le lunghe. I turchi guardano a Napoli.

Si lavora ancora in ambito mercato. Lo si fa dove possibile e dove le trattative sono ancora concesse. Ad uno ad uno si chiudono possibili opportunità e le uniche al momento perseguibili, e trattabili, sono il mercato turco e quello arabo.

Le società italiane possono avere contatti con i club turchi e della Pro Saudi League solo, ed esclusivamente, per operazioni in uscita. Ma mentre i club arabi non risultano particolarmente affascinati dalla Serie A e da alcuni dei suoi protagonisti in uscita dai grandi club, il calcio turco si scopre amante del ‘Belpaese pallonaro’. Da un paio di giorni è arrivato in Turchia, sponda Fenerbahce, Filip Kostic, proveniente dalla Juventus. In queste ore una altro protagonista del campionato italiano potrebbe salutare per aggregarsi ad un altro top club turco, il Galatasaray. Sono ore di febbrili trattative nella capitale tra gli emissari del club turco ed i dirigenti della Roma. In Turchia il mercato terminerà il prossimo 13 settembre. Rimane ancora un po’ di tempo, ma non troppo poiché il Galatasaray ha fretta di trovare un terzino sinistro di qualità.

Addio Zalewski, il Galatasaray punta Mario Rui

Meno di due giorni per portare a casa un tassello importante del proprio undici titolare. Il Galatasaray ha urgenza di chiudere la trattativa con la Roma per l’approdo in Turchia di Nicola Zalewski.

Le due società giallorosse, però, non riescono a far combaciare richiesta ed offerta. Questo rallenta una trattativa che non quasi più tempo da spendere. Per tale motivo il Galatasaray si sta guardando attorno. E sempre in Italia. Come ci ricorda Gianluca Di Marzio il club giallorosso ha provato anche ad attraversare il Tevere per chiedere informazioni su Luca Pellegrini, esterno della Lazio. Le ultime, invece, danno il Galatasaray alle costole di Mario Rui, il portoghese del Napoli di Antonio Conte, che potrebbe perfino raggiungere Osimhen, anche lui al Galatasaray, e suo compagno di squadra fino a pochi giorni fa. Nicola Zalewski rimane la priorità ma senza un rapidissimo accordo con la Roma i turchi dirottano attenzioni e denari su Mario Rui.