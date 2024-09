Un nuovo bomber per la Roma: ha già convinto De Rossi

La Roma deve fare i conti con le difficoltà di Dovbyk e sta pensando ad un nuovo bomber: De Rossi sembra convinto nel dargli una chance

I giallorossi saranno impegnati domenica alle 12:30 contro il Genoa di Gilardino, in un match che nasconde diverse insidie. Dopo i due punti nelle prime tre giornate c’è bisogno di invertire la marcia sin dal prossimo match.

Il mercato della Roma può definirsi completo e sufficiente anche se svolto in ritardo rispetto alle aspettative del suo allenatore. Evidentemente qualcosa nelle tempistiche è andato storto, ma l’accoppiata Souloukou-Ghisolfi ha centrato praticamente tutti gli obiettivi. L’unica défaillance è stata legata alle visite mediche di Danso e alla necessità di cambiare la strategia sul difensore. Con Hermoso e Hummels si è comunque trovata la quadratura del cerchio e la possibilità di giocare anche con una linea a 3. I principali pensieri di De Rossi, in questo momento, riguardano però l’attacco. A Genova c’è bisogno di ottenere l’intera posta, dopo i due pareggi a Cagliari e Torino e la sconfitta con l’Empoli nelle prime tre giornate.

Un bottino troppo magro per chi vuole puntare alla Champions, con un trend da invertire immediatamente. Per farlo c’è bisogno di produrre di più a livello offensivo. La Roma ha realizzato un solo gol in 270′ e l’unico che è riuscito in questa impresa è Eldor Shomurodov. Dybala e Dovbyk sono rimasti a secco e come loro anche Soulé, Pellegrini e gli altri.

De Rossi pensa a Shomurodov titolare: a Genova può essere la sua grande occasione

La vena realizzativa di Shomurodov è proseguita anche durante questa sosta delle nazionali. Il capitano dell’Uzbekistan, come riportato da Il Corriere dello Sport, ha contribuito alla vittoria della sua nazionale contro il Kirghizistan nelle qualificazioni ai Mondiali. Dopo la rete del momentaneo 1-1 è riuscito anche a fornire l’assist per il gol del definitivo 3-2.

Shomurodov si dice entusiasta di questa seconda chance che gli è stata concessa in maglia giallorossa. Arrivato dal Genoa per 17 milioni di euro nell’estate del 2021, non ha mai trovato molto spazio nell’era Mourinho. Poi i prestiti allo Spezia e al Cagliari, senza incidere. Quest’anno si è presentato al massimo della forma, dopo aver preso parte alle Olimpiadi e sembra avere una maturità diversa. Contro la sua ex squadra De Rossi sembra orientato a concedergli una maglia da titolare, soprattutto se Dovbyk, come sembra, non dovesse essere al massimo della forma. Chissà che ancora una volta non stupisca tutti con una verve da bomber.