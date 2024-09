Dalla Roma al Liverpool: 20 milioni per raggiungere Chiesa

Calciomercato Roma, il giocatore è stato accostato con una certa insistenza ai giallorossi. Ecco dove potrebbe andare già nel prossimo inverno

Alla fine la Roma i difensori li ha presi: Hermoso e Hummels, entrambi svincolati, sono arrivati a parametro zero alla corte di Daniele De Rossi. E, il primo, visto che il tedesco ha bisogno di un poco di tempo per rimettersi in forma, potrebbe anche debuttare nella prossima gara di campionato quella in programma contro il Genoa domenica alle 12,30.

Vedremo quale sarà la decisione di DDR nel merito. Ma la Roma, nel corso della sessione estiva di mercato, prima di prendere i due citati prima, ha cercato anche un altro difensore: parliamo del francese Badé, in forza al Siviglia, che alla fine è rimasto in Spagna. Ma potrebbe anche partire presto, secondo le informazioni che sono state riportate da fichajes.net: sul giocatore infatti ci sarebbero almeno tre big europee pronte a sfidarsi. E tra queste non c’è la Roma.

Calciomercato Roma, Badé con Chiesa

“Il Liverpool è stato uno dei club che ha mostrato l’interesse più persistente per Badé, seguendo da vicino la sua evoluzione per un po’ di tempo. I Reds lo considerano una seria opzione per sostituire Virgil Van Dijk, il cui futuro ad Anfield è incerto a causa delle voci che lo collegano a un possibile trasferimento alla Saudi Pro League nel 2025″. Sì, i Reds sono la squadra più vicina al calciatore del Siviglia, a quanto pare.

Ma non è l’unico club: ci sono anche Bayern Monaco e Psg, altre due società che hanno pochi problemi economici e che quindi potrebbero, senza dubbio, riuscire a prendere il giocatore. E la Roma, con Hermoso e Hummels, non ha al momento nessuna intenzione di spendere tutti questi soldi. Un’offerta, come vi abbiamo raccontato, c’era stata. Rispedita al mittente, Ghisolfi ha preferito virare su altre situazioni.