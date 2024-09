Dovbyk come Haaland: “Andrà in doppia cifra”

40 milioni per Dovbyk, il nuovo centravanti della Roma continua e fa già discutere. Tirati in ballo anche Haaland e Lukaku.

Tra le tante questioni del passato calciomercato della Roma, si ricorda e segnala certamente quella relativa alla ricerca e all’individuazione del nuovo centravanti, successiva al mancato riscatto di Romelu Lukaku e ben inseritasi in un’estate che ha visto Ghisolfi e colleghi dover plasmare nel migliore dei modi la rosa da consegnare a Daniele De Rossi.

La scelta è alla fine ricaduta su Artem Dovbyk, tra i profili in grado di generare la maggiori attenzioni durante la trascorsa stagione e ricercato, tra le varie big, anche dall’Atletico Madrid. Il centravanti ucraino, capocannoniere con il Girona lo scorso anno, non ha però brillato in queste prime tre gare di campionato, ben riflettendo le più generiche difficoltà della squadra di De Rossi. A parlarne sono stati i diversi protagonisti di Controcalcio, in diretta Twitch.

In particolar modo, si segnala inizialmente la posizione di Radja Nainggolan, che ha commentato anche le parole di Francesco Totti circa il presunto ruolo di De Rossi come “parafulmine”. “Sono cinque anni che la Roma investe tanto, arrivando poi sempre corti. Non so perché adesso ci debba essere questa pressione in più. Mourinho doveva essere mandato via prima allora. La Conference è la coppa dei settimi posti“.

Dovbyk in stile Haaland e il confronto con Lukaku: il centravanti della Roma fa discutere

Su Dovbyk, così l’ex centrocampista della Roma: “In queste tre partite Dovbyk non l’ho proprio visto strusciare una palla. Non lo conosco e ora come ora non mi piace come attaccante. Il mio commento è su queste prime tre partite, non l’ho visto bene per ora. Vedendo Angelino, ad esempio, ho l’impressione possa essere fisicamente leggero per l’Italia, ma si capisce subito che sa giocare“.

“Oggi pagare un attaccante 40 milioni di euro è un buon prezzo. Vedendo questi video (in diretta è andata la proiezione di alcune giocate di Dovbyk col Girona ndr), effettivamente dico che sembra buono. Alla Roma vedevo meglio un giocatore strutturato quale Lukaku, che ha fatto bene lo scorso anno fino a gennaio“.

Sempre su Dovbyk, così Emiliano Viviano: “Se vedi le prime tre partite di quest’anno è vero quello che dice Radja. Non è pulito tecnicamente come Dzeko, ma ha tanta forza e gioca semplice fuori dall’aria. Secondo me è un buon giocatore, ne ho parlato bene con Daniele e per caratteristiche può far bene. Lukaku non mi piace, ma Dovbyk ha ancora tanta strada da fare per raggiungere lo status del belga”.

La chiosa sul nuovo centravanti della Roma è poi arrivata da Mario Balotelli, così espressosi: “Come tipologia, direi che è un profilo alla Haaland, nella maniera e la cattiveria con cui attacca. Ha quello stile lì, non è coordinatissimo ma si vede che è forte e sa fare goal in area di rigore. Andrà in doppia cifra“.