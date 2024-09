Effetto domino Roma: salta un’altra firma

In casa Roma, in attesa della trasferta di Marassi contro il Genoa, bisogna registrare delle ulteriori novità.

Archiviata la sosta per gli impegni della varie nazionali, la luce dei riflettori è tornata ovviamente sul campionato di Serie A. Anche perché nel prossimo weekend ci sono in programma delle partite davvero importanti.

La stessa Roma di Daniele De Rossi sarà impegnata in una gara davvero molto insidiosa. Il team capitolino, infatti, è atteso dalla gara di domenica prossima (esattamente alle ore 12.30) dello Stadio Marassi contro il Genoa di Alberto Gilardino.

Tuttavia, nonostante le difficoltà che porta con sé la gara contro la squadra rossoblù, la Roma dovrà fare di tutto per cercare di portare a casa un successo che sarebbe fondamentale per il prosieguo della sua stagione. Ma prima del match contro il Genoa ci sono delle novità che riguardano Nicola Zalewski.

Roma, molto difficile un possibile rinnovo di Zalewski: ecco gli ultimi aggiornamenti

Come riportato dal portale italiano ‘calciomercato.it’, infatti, la Roma non ha trovato l’accordo con il Galatasaray per la cessione dell’esterno. Il club turco, di fatto, ha valutato la richiesta dei dirigenti capitolini di 10 milioni troppo elevata.

Tuttavia, in attesa di un possibile rilancio del Galatasaray, si può benissimamente affermare che ci sono davvero pochissime possibilità di un rinnovo di Zalewski con la Roma. L’esterno potrebbe diventare un colpo importante per tantissime squadre, visto che l’anno prossimo potrà trasferirsi da parametro zero.