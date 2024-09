La Roma batte il Manchester City: le cifre sono già UFFICIALI

La Roma, in attesa della gara di domenica contro il Genoa di Alberto Gilardino, si è tolta la soddisfazione di battere il Manchester City.

Dopo aver pareggiato all’Allianz Stadium contro la Juventus, la Roma di Daniele De Rossi è attesa da un’altra trasferta davvero difficile. Domenica prossima, esattamente alle ore 12.30, i giallorossi saranno di scena allo Stadio Marassi per sfidare una squadra guidata da un altro campione del Mondo, ovvero il Genoa di Alberto Gilardino.

A seguito dei soli due punti raccolti nelle prime tre giornate di campionato, dunque, la Roma dovrà fare di tutto per strappare i tre punti al team ligure. La squadra giallorossa, di fatto, non può assolutamente permettersi di perdere ulteriore terreno dalle squadre che sono nella cosiddetta zona ‘Champions League’.

Proprio per questo motivo, Daniele De Rossi spera di recuperare Dovbyk. Quest’ultimo, infatti, sta svolgendo del lavoro personalizzato, ma dovrebbe comunque esserci nella delicata trasferta di Marassi. Tuttavia, in attesa della gara contro il Genoa, la Roma si è tolta una grossa soddisfazione, ovvero quella di ‘battere il Manchester City di Pep Guardiola.

La Roma ha totalizzato più spettatori allo stadio del Manchester City di Pep Guardiola: ecco le cifre ufficiali

Come riportato da un report della stessa Uefa, infatti, la Roma è al settimo posto della classifica europea di numeri totali di spettatori, ovvero 1.689.173. Questa cifra, di fatto, è un assoluto record per il club capitolino, visto che ha raccolto quasi due milioni di spettatori.

Basti pensare che la Roma è riuscita a battere, per l’appunto, anche il Manchester City di Pep Guardiola. I ‘Citizens’, infatti, non vanno oltre il milione mezzo di spettatori. Questo dato, dunque, evidenzia ancora una volta il grande amore dei tifosi giallorossi per la loro squadra del cuore.