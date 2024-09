Thuram via dall’Inter in un lampo: maxi plusvalenza e scambio choc

Giungono importanti novità in merito ad uno dei protagonisti principali dell’attuale panorama calcistico nostrano

L’inizio del campionato della massima lega italiana sembrerebbe da una parte aver ribaltato le aspettative covate nel corso dell’estate da tifosi e appassionati ma, dall’altra, sono stati vigorosamente confermati alcuni valori affermatosi nel corso della scorsa stagione.

Difficile in tal senso non tirare in ballo la corazzata nerazzurra capitanata da Simone Inzaghi, le cui virtù tecnico-tattiche sono state ampiamente comprovate dai primi appuntamenti della Serie A 2024/25, durante i quali la bontà calcistica di calciatori e routine tattiche ha fornito ai tifosi nerazzurri gli anticorpi necessari a non temere eccessivamente il confronto con la Juventus di Thiago Motta.

Il gruppo della Vecchia Signora sembrerebbe finalmente in possesso di una gremita serie di qualità, tanto sul piano prettamente individuale, quanto su quello più squisitamente collettivo. Tornando all’Inter, nel corso delle ultime ore è emersa una possibilità a dir poco clamorosa su uno dei protagonisti principali dello scorso anno e, a giudicare dallo stato di forma manifestato nel corso delle prime tre giornate, anche della stagione in corso.

L’Arsenal punta Thuram: possibile scambio con Gabriel Jesus

Per chi avesse ancora in memoria dei dubbi sul valore calcistico di Marcus Thuram, le prime tre partite stagionali dei nerazzurri dovrebbero aver rapidamente scacciato tali perplessità: i quattro gol e i due assist collezionati dall’attaccante francese hanno repentinamente avvalorato la tesi di coloro che, in base a quanto osservato lo scorso anno, avevano inserito il talentoso classe ’97 tra gli incedibili dell’organico nerazzurro. Ma siamo davvero certi che sia così incedibile?

Secondo quanto riportato da interlive.it, pare che l’Arsenal di Arteta sia intenzionato a compiere un tentativo per portare Marcus Thuram in terra inglese e, per compensare la considerevole lacuna che si paleserebbe nell’undici titolare dell’Inter, pare che lo staff dei Gunners abbia pensato ad uno scambio con Gabriel Jesus.

Stesso anno di nascita, ma prospettive ben diverse, dato che il talento brasiliano non sembrerebbe godere della medesima longevità manifestata dal francese, la cui consacrazione calcistica sembrerebbe essersi compiuta proprio nel corso degli ultimi mesi. Difatti i londinesi, nel caso in cui si dovesse realmente entrare in trattativa, sarebbero intenzionati a compensare la discrepanza di valore con un bonifico piuttosto generoso.