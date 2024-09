Doppio incontro per Zalewski, fiato sospeso Roma: si scrive la parola fine

Il futuro di Nicola Zalewski è ancora incerto e sta tenendo in banco in queste ore in casa Roma: adesso sembra essere vicina la parola fine

Il giocatore di origine polacca è al centro di una serrata trattativa con il Galatasaray. Nel corso degli ultimi giorni diverse notizie sul suo conto sono state riportate senza corrispondere al vero. Per ora non c’è ancora la fumata bianca.

La Roma è arrivata fuori tempo massimo per quanto riguarda la definizione della propria rosa. Al di là del parere di Totti o De Rossi è un dato oggettivo il ritardo accumulato nella campagna trasferimenti, tanto che molte operazioni sono state concluse oltre il gong del 30 agosto. In entrata gli arrivi di Hermoso e Hummels, in uscita gli addii di Joao Costa e Smalling, hanno caratterizzato le ultime settimane. L’ultimo spin-off è rappresentato da Nicola Zalewski, prima proposto al PSV Eindhoven (pronto a mettere sul piatto 9 milioni per il cartellino) e ora vicino al Galatasaray.

L’esterno della nazionale polacca non era convinto di andare in Olanda come non sembra sicuro di accettare la destinazione turca. Sul piatto ballano diversi milioni in più per un contratto di 4 anni ma anche la consapevolezza di dover cambiare radicalmente ambiente. Secondo le ultime indiscrezioni riportate anche ieri da Gianluca Di Marzio, il ragazzo avrebbe sparato al rialzo con i giallorossi del Bosforo, addirittura con una richiesta superiore ai 3 milioni di euro. Per ora l’accordo manca, nonostante i club sembrano essere sulla stessa lunghezza d’onda per la cifra del cartellino. Secondo quanto riportato da Filippo Biafora su X/Twitter, Zalewski al momento ha respinto al mittente ogni offerta, non ritenendo all’altezza il contratto proposto dal Galatasaray.

Zalewski al bivio: nuovo incontro in questi minuti con il Galatasaray

La novità degli ultimi minuti riguarda un nuovo incontro che ci sarà tra i dirigenti del Galatasaray e l’entourage di Zalewski. L’intenzione dei campioni di Turchia è quella di provare un ultimo affondo per tornare a casa con il nuovo acquisto.

Secondo quanto riportato dal giornalista turco Yağız Sabuncuoğlu di Sports Digitale, fra pochissimo la situazione potrebbe sbloccarsi. Su X/Twitter ha scritto: “La dirigenza del Galatasaray, che ha trovato un accordo con la Roma su ogni questione, a mezzogiorno incontrerà il rappresentante di Nicola Zalewski e avrà un altro incontro per convincere il giocatore!”.

Intanto la Roma non lo ha fatto allenare con il resto del gruppo ieri e probabilmente anche oggi. Nonostante le smentite sulla posizione da fuori rosa, di certo non rientra nei piani tecnici attuali del club. Vedremo se questo basterà a fargli cambiare idea.